İmamoğlu çiftinin kıskançlık sorusuna verdiği yanıt gündem oldu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun katıldıkları bir YouTube yayınında kıskançlıkla ilgili soruya verdikleri yanıt gündem oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu, YouTube'da 'Katarsis' adlı programa konuk oldu.
Programın sunucusu olan psikolog Gökhan Çınar, İmamoğlu çiftine "Kıskanç mısınız? Kıskandığınızda ne olur?" sorularını yöneltti.
Ekrem İmamoğlu, Gökhan Çınar'ın "Nasıldır sizin kıskançlığınız?" sorusuna gülerek, "Evi, ortamı darmadağınık ederim herhalde" yanıtını verdi.
Bunun üzerine Dilek Kaya İmamoğlu da, "Onu yapan benim genelde" karşılığını verdi.
Daha sonra Ekrem İmamoğlu,"Kıskançlık ilişkide var tabii" derken, Dilek Kaya İmamoğlu da "Kıskanmak bence sevginin doğasında var zaten. Tabii ki kıskanırım" diye konuştu.
Dilek Kaya İmamoğlu & Ekrem İmamoğlu ile Katarsis Sevgililer Günü özel bölümü YouTube’da yayında !https://t.co/3Z0Lp4skdK— Gökhan Çınar (@gokhanncinar) February 15, 2024
@dk_imamoglu @ekrem_imamoglu pic.twitter.com/CKol49QiHx