Mahkemeden Kanal İstanbul’un bütün imar planlarına iptal kararı

İstanbul 11. İdare Mahkemesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de "çılgın proje" olarak duyurduğu Kanal İstanbul projesinin ilk 3 etabına dair yapılan imar planlarının iptaline ilişkin karar aldı.

İBB, HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATMIŞTI

İstanbul'un bozulmamış tarım ve orman arazilerine yapılacak Kanal İstanbul ve çevresindeki Yenişehir için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından etap etap imar planları hazırlanmıştı. 7 etaplık planın ilk üçü yapılaşma, kalan etaplar ise arkeolojik ve göl alanlarını kapsıyordu. 2021'de onaylanan ve verimli arazileri konut imarına açan bu planlara karşı İBB, hukuki mücadeleye girişmişti.

BÜTÜN ETAPLARIN PLANLARI İPTAL EDİLDİ

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin açtığı dava sonucu İstanbul 11. İdare Mahkemesi'nin Kanal İstanbul Yenişehir Rezerv Yapı Alanı'nın ilk üç etabına ilişkin imar planlarını iptal ettiğini açıkladı. Mahkeme, planların şehircilik ilke ve esaslarına, planlama tekniklerine ve hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle iptal kararı verdi. Bu kararla Yenişehir’in konut inşaatları için planlanan bütün etapların planları iptal edildi.

DANIŞTAY, ÇED KARARINI GÖRÜŞECEK

İstanbul 11. İdare Mahkemesi, Kanal İstanbul projesiyle ilgili üç iptal kararında benzer tespitler yaptı. Kararlarda, nüfus tespitinin nasıl yapıldığı belirsizliği, mezarlık alanlarının ağaçlandırma olarak gösterilmesinin mevzuata aykırılığı ve plan notlarının değişiklik sebeplerinin açıkça belirtilmemesi gibi konular ele alındı. Bu eksiklikler, planların yeterli teknik ve nesnel açıklayıcılıktan uzak olduğunu gösterdi. Ayrıca, İBB'nin Kanal İstanbul'a ilişkin "ÇED olumlu" kararına karşı açtığı dava da Danıştay'da inceleniyor.