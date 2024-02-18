Mahkemeden Kanal İstanbul’un bütün imar planlarına iptal kararı

İBB hukuk savaşını kazandı. Mahkeme, Kanal İstanbul'un imar planlarını iptal etti.

Son Güncelleme:
Mahkemeden Kanal İstanbul’un bütün imar planlarına iptal kararı

İstanbul 11. İdare Mahkemesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de "çılgın proje" olarak duyurduğu Kanal İstanbul projesinin ilk 3 etabına dair yapılan imar planlarının iptaline ilişkin karar aldı.

İBB, HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATMIŞTI

İstanbul'un bozulmamış tarım ve orman arazilerine yapılacak Kanal İstanbul ve çevresindeki Yenişehir için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından etap etap imar planları hazırlanmıştı. 7 etaplık planın ilk üçü yapılaşma, kalan etaplar ise arkeolojik ve göl alanlarını kapsıyordu. 2021'de onaylanan ve verimli arazileri konut imarına açan bu planlara karşı İBB, hukuki mücadeleye girişmişti.

BÜTÜN ETAPLARIN PLANLARI İPTAL EDİLDİ

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin açtığı dava sonucu İstanbul 11. İdare Mahkemesi'nin Kanal İstanbul Yenişehir Rezerv Yapı Alanı'nın ilk üç etabına ilişkin imar planlarını iptal ettiğini açıkladı. Mahkeme, planların şehircilik ilke ve esaslarına, planlama tekniklerine ve hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle iptal kararı verdi. Bu kararla Yenişehir’in konut inşaatları için planlanan bütün etapların planları iptal edildi.

DANIŞTAY, ÇED KARARINI GÖRÜŞECEK

İstanbul 11. İdare Mahkemesi, Kanal İstanbul projesiyle ilgili üç iptal kararında benzer tespitler yaptı. Kararlarda, nüfus tespitinin nasıl yapıldığı belirsizliği, mezarlık alanlarının ağaçlandırma olarak gösterilmesinin mevzuata aykırılığı ve plan notlarının değişiklik sebeplerinin açıkça belirtilmemesi gibi konular ele alındı. Bu eksiklikler, planların yeterli teknik ve nesnel açıklayıcılıktan uzak olduğunu gösterdi. Ayrıca, İBB'nin Kanal İstanbul'a ilişkin "ÇED olumlu" kararına karşı açtığı dava da Danıştay'da inceleniyor.

Etiketler
Kanal İstanbul İBB
Son Güncelleme:
TRT1 Masumlar Apartmanı oyuncusu yeni diziyle geri dönüyor! Anlaşma tamam TRT1 Masumlar Apartmanı oyuncusu yeni diziyle geri dönüyor! Anlaşma tamam
Kuruluş Osman'da ayrılık zamanı geldi! Artık dizide göremeyeceksiniz Kuruluş Osman'da ayrılık zamanı geldi! Artık dizide göremeyeceksiniz
İmamoğlu çiftinin kıskançlık sorusuna verdiği yanıt gündem oldu İmamoğlu çiftinin kıskançlık sorusuna verdiği yanıt gündem oldu
Skandal iddialar: 'Yeni mezun kadın avukatlar Adnan Oktar'a sunuluyor, ayda 300 kadınla görüşüp onları taciz ediyor' 'Yeni mezun kadın avukatlar Adnan Oktar'a sunuluyor, ayda 300 kadınla görüşüp onları taciz ediyor'
ÇOK OKUNANLAR
Cinselliğe en düşkün 5 burç belli oldu Cinselliğe en düşkün 5 burç belli oldu
Rıdvan Dilmen'den İsmail Kartal'a eleştiri: Futbola ihanettir Rıdvan Dilmen'den İsmail Kartal'a eleştiri:
Veli Ağbaba 'taş'ı unuttu, sosyal medya kahkahaya boğuldu: 'Elimi değil gövdemi sokmaya geldim' Veli Ağbaba sosyal medyayı kahkahaya boğdu: 'Elimi değil gövdemi sokmaya geldim'
"Çocuğum olsun istiyordum" diyen Merve Boluğur'un eski eşi Murat Dalkılıç'tan açıklama Gözler ona çevrilmişti: Murat Dalkılıç'tan 'çocuk' açıklaması
CHP'de 37 gün sonra bir aday değiştirildi CHP'de 37 gün sonra bir aday değiştirildi