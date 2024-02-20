CHP'de İzmit krizi: Fatma Kaplan Hürriyet adaylıktan çekildi

CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, meclis üyesi adaylığı listesinde yaşanan kriz nedeniyle adaylıktan çekildi.

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CHP'de İzmit krizi: Fatma Kaplan Hürriyet adaylıktan çekildi

2024 Yerel Seçimleri başvurusunun son gününde CHP'de Kocaeli krizi yaşanıyor.

Özgürkocaeli'den Yavuz Solmaz'ın haberine göre, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, meclis üyesi listesine istediği isimlerin yazılmaması sonrasında ‘adaylıktan çekilirim’ resti çekti.

Hürriyet’e bu resti sonrasında istediğin şekilde listeyi hazırla dendi fakat Hürriyet CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan’ın görevden alınmasını istedi. Hürriyet, 'Ercan varsa ben yokum' diyerek Ercan’ın görevden alınmaması halinde adaylıktan çekileceğini söyledi.

ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bu yaşananların ardından adaylıktan resmen çekildiği öğrenildi. Hürriyet, adaylıktan çekildiğine dair resmi evrakı CHP İzmit İlçe Başkanlığına gönderdi.

HAKAN TANTA’NIN ADAY OLMA İHTİMALİ ORTAYA ÇIKTI

Hürriyet’in adaylıktan çekilmesi halinde gerçekleşen ön seçimde sandıktan ikinci olarak çıkan Hakan Tanta’nın aday olma ihtimali ortaya çıktı. CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan’ın meclis üye listesini teslim etmek için il seçim kuruluğuna gittiği öğrenildi.

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2024 Yerel Seçimleri CHP
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