DEM Parti 3 büyükşehir belediyesi için adaylarını açıkladı

DEM Parti'nin İzmir Büyükşehir için Akın Birdal'ı aday göstereceği belirtildi. Eş başkan adayı ise Türkan Arslan'ın olacağı öne sürüldü.

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DEM Parti 3 büyükşehir belediyesi için adaylarını açıkladı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 31 Mart Yerel Seçimleri için 3 büyükşehirde daha kendi adayı ile girme kararı aldı.

Partinin aldığı yeni karara göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi ile her üç kentteki tüm ilçelerde kendi adayı ile seçime girecek.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre, İzmir’in il ve ilçelerinin tümünde aday çıkartan DEM Parti’nin, burada büyükşehir için Akın Birdal ile Türkan Arslan'ı aday göstereceği öğrenildi.

Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan adayları Mehmet Rauf Kocaman ve Nazlı Baybas olurken, Muğla adayları ise Yusuf Uludağ ile Candan Süsoy oldu.

İSTANBUL VE ANKARA ADAYLARI AÇIKLANMIŞTI

DEM Parti daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adayı olarak Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'yi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak ise Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan belirlenmişti.

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2024 Yerel Seçimleri DEM Parti
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