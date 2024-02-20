Hatay halkıyla buluştu I Lütfü Savaş'tan Gökhan Zan ve Haluk Levent'e gönderme: Güven şarkı söyleyerek olmuyor, top oynayarak da olmuyor

Lütfü Savaş, Hatay halkıyla bir araya geldi.

Maraş merkezli meydana gelen 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Hatay'da, yaşanan yıkımın sorumlularından biri olarak görülen, ancak CHP tarafından tepkilere rağmen yeniden büyükşehir belediye başkanlığına aday gösterilen Lütfü Savaş denklemi dün çözülmüştü.

CHP dün Lütfü Savaş ile devam edileceğini açıklamıştı.

HALKLA BİR ARAYA GELDİ

Adaylığı kesinleşen Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, bugün Hatay haklıyla bir araya geldi. Savaş, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Lütfü Savaş'ın konuşmasından satır başları şöyle:

“Hizmet için yola çıkanlar asla yorulmazlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü seviyoruz ve onun emanetine sahip çıkıyoruz. Çıktığımız yolda bize irade, güç, vizyon gerek. Ama en çok yürek gerek yürek…

‘HEPİNİZ BİZİM CANIMIZSINIZ’

Çıktığımız yolda bize irade, güç, vizyon gerek… Ama en çok yürek gerek yürek. Aileniz, anneniz, çocuklarınızı güvendiğiniz birine teslim edersiniz. Bu güven parayla, şöhretle olmuyor. Şarkı söyleyerek de olmuyor top oynayarak da olmuyor. Hatay bizim canımız, Samandağ bizim canımız, İskenderun bizim canımız, hepiniz bizim canımızsınız.”

Kaynak: Gerçek Gündem