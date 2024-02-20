MESEM'de yaşanan usulsüzlükler Meclis gündeminde: Yıllık yapılan ödeme 90 milyar TL

Gerçek Gündem yazarı Ali Taştan’ın gündeme getirdiği Mesleki Eğitim Merkezlerinde yaşanan skandallar, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan tarafından TBMM gündemine taşındı. Özkan, Taştan’ın gündeme getirdiği konuların da içinde yer aldığı soruları Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e sordu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13.10.2021 tarihinde kurumlara gönderilen yazı ile “Hangi yılda mezun olduklarına bakılmaksızın tüm lise ve üniversite mezunlarının programdan faydalanabilecekleri, program süresinin en fazla 27 hafta olarak uygulanacağı, program içeriğinin tamamının işletmelerde yapılacağı, bir işletme ile protokol yapılmasının akabinde eğitime hemen başlanabileceği, eğitim süresince öğrencilerin sigorta primleri ile işletmelere devlet katkısı olarak yüzde 50 asgari ücretin ödeneceği, eğitim sonunda başarılı olanlara ustalık belgesi düzenleneceği”nin belirtildiği ve bu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden sonra MESEM’lerde yapılan bazı usulsüzlükler kamuoyunun gündemine geldiğini hatırlatan CHP’li Özkan, berber dükkanı ve güzellik merkezlerinde gösterilerek 20-25 kişinin MESEM’e kayıt yaptırdığını anlattı.

ÖDENEN YILLIK PARA 90 MİLYAR TL

Özkan, verdiği önergede, “Ödeneklerini milli eğitimden alan Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin öğretmenlerini büro görevlisi olarak göstererek MESEM’lere kayıt yaptırdığı ayrıca bazı özel öğretim kurumlarının da öğretmenlerini büro hizmetleri görevlisi olarak göstererek MESEM’lere öğrenciymiş gibi kayıt yaptırdığı bu iddialar arasındadır. Bu sayede kurumların çalışanlarının maaş ve sigorta primlerini devlete ödettiği ifade edilmektedir. Öte yandan farklı illerde yaşayıp başka illerdeki MESEM’lere binlerce kişinin kayıt edildiği ifade edilmektedir. 2021-2023 arası ustalık telafi programına katılma sınırlaması bulunmamaktaydı. Normalde bir kişinin programdan bir kez faydalanması gerekirken 27.7.2023’e kadar işini bilenler 27 haftada bir bu imkandan faydalanmıştır. Bir kişi her 27 haftada bir başka programa yazılarak hem sigortasını ödetmiş hem de asgari ücretin yarısı kadar ücret almıştır” ifadelerini kullandı.

MESEM’ler üzerinden aylık ödenen paranın 7,5 milyar, yıllık olarak ise 90 milyar olduğunu vurgulayan Özkan, Bakan Tekin’in yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

1. 13.10.2021-27.7.2023 tarihleri arasında hangi kurumlardan kaç kişi kalfalık ve telafi eğitimine katılmıştır? Bu eğitimlere birden fazla katılan kişi sayısı kaçtır? Bahsi geçen tarihler arasında hangi işletme ya da kurumlara ne kadar ücret ödenmiştir?

2. MESEM’lerde yaşanan yolsuzluklar nedeniyle kimlere kaç soruşturma açılmıştır? Sonuçları nelerdir?

3. MESEM’ler kapsamında haksız kazanç elde eden kaç işletme tespit edilmiştir?

4. Bazı MESEM yöneticilerinin yapılan usulsüzlüklere ortak olarak haksız kazanç elde ettikleri devleti zarara uğrattıkları doğru mudur?

5. Öğretmenlerini büro personeli olarak gösterip maaş ve sigortalarını devlete ödeten kurumlar hangileridir?

6. Uygulama başladığından bu yana maaş ve sigorta ödemesi olarak toplam kaç TL kaynak kullanılmıştır?

Kaynak: Gerçek Gündem