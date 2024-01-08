Yeniden Refah Partisi'nde AKP ile ipler gerildi: İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday isimleri geçmeye başladı!

Yeniden Refah Partisi'nde (YRP) yerel seçim öncesi AKP ile ittifak beklenirken ipler gerilmeye başladı. Kulislerde, YRP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday isimlerini belirlediği öne sürüldü.

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Yeniden Refah Partisi'nde AKP ile ipler gerildi: İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday isimleri geçmeye başladı!

31 Mart yerel seçimleri öncesi Yeniden Refah Partisi'nde (YRP) büyükşehirlerde aday çıkarıp çıkarmayacağı konuşulurken, kulislerde isimler birer birer ortaya atılmaya başladı.

Geçtiğimiz cumartesi günü YRP'nin aylık olağan il başkanları toplantısınde konuşan YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Biz 450 beldede, 900 ilçede ve diğer illerimizde tamamen kendi adaylarımızla kendi logomuzla seçime gireceğiz. Eğer bir anlaşma söz konusu olmazsa biz Ankara, İstanbul İzmir’de belediye başkan adaylarımızla seçimlere gireceğiz" dedi.

ADAYLARINI AÇIKLAYACAK

Erbakan'ın bu konuşmasının ardından AKP ile YRP seçimlerde bir anlaşma sağlamaması halinde, kulislerde; Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Adana Gaziantep ve Erzurum başta olmak üzere çoğu büyükşehir olan illerde de kendi adaylarını birer birer açıklayacağı konuşuluyor.

Yeniden Refah Partisi'nde AKP ile ipler gerildi: İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday isimleri geçmeye başladı! - Resim : 1

ADAY İSİMLER NETLEŞTİ İDDİASI

İHA'nın aktardığı habere göre; İstanbul için Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Ankara için Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner, İzmir için Genel Başkan yardımcılarından Bayram Sakartepe, Samsun için eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan yardımcısı Suat Kılıç, Erzurum için MKYK üyesi Sadık Çat, Adana için Selahattin Baysal ve Gaziantep için ise Kurucular Kurulu üyesi Şükrü Yılmaz'ın adı geçiyor.

İBB'NİN İŞTİRAKLARI İDDİASI

Öte yandan AKP'nin İBB’yi kazanması durumunda ise YRP’nin İGDAŞ ve Kent Lokantaları gibi İBB iştiraklarını istediği iddiaları gündeme gelmişti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
AKP Yeniden Refah Partisi 2024 Yerel Seçimleri Fatih Erbakan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Ankara İzmir
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