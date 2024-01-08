İstanbul'da yarış kopyayla başladı: Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'na seçim kazandıran konuşmadan 'esinlendi'

AKP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta "aşkım" diye seslendiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) geri kazanabilmek için çalışmalara başladı. 2019'da CHP'li Ekrem İmamoğlu'na seçimi karşı iki kez kaybeden parti, aday olarak bu sefer 'kentsel dönüşümdeki tecrübelerini' gerekçe göstererek eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u çıkardı.

İki aday arasındaki yarış merakla beklenirken, bugün orijinal fikirlere yönelik hiç de umut vadetmeyen bir gelişme yaşandı.

Kurum'un kendisine yöneltilen soruları yanıtlarken, beş sene önce İmamoğlu'na ikinci turda zafer getirdiği söylenebilecek konuşmasından 'esinlendiği' görüldü.

'HEYECANIMIZ VAR, GENÇLİĞİMİZ VAR'

6 Mayıs 2019'da AKP tarafından yapılan itirazlar sonucu İBB özelinde seçimlerin yenilenmesine karar verilmiş, aynı gece seçmenleriyle buluşan Ekrem İmamoğlu şunları söylemişti:

"Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var. Biz adalete susamış, demokrasiye inancı tam, Türk gençliğiyiz. Ve de asla vazgeçmeyeceğiz."

Bugün ise Kurum, kameralar karşısında "Projelerimiz var. Hedeflerimiz var. Heyecanımız var. Gençliğimiz var. Enerjimiz var. İnşallah bu anlayışla projelerimizi de en yakın zamanda sizlerle paylaşacağız" sözlerini sarf etti.

Dolayısıyla bu tercih, İmamoğlu'ndan 'esinlenme' olarak yorumlandı.

Kaynak: Gerçek Gündem