İYİ Parti'den dikkat çeken seçim hamlesi: Türkeş'in kızı belediye başkan adayı oldu

Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş, 31 Mart Yerel Seçimlerinde İYİ Parti'den Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olacak.

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İYİ Parti'den dikkat çeken seçim hamlesi: Türkeş'in kızı belediye başkan adayı oldu

Yeni yıl ile birlikte siyasi partilerde yerel seçimlerde yarışacak adaylar belli oluyor.

İYİ Parti'de 5 aday açıklandı.

31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinde İYİ Parti'nin Manisa, Adana, Antalya, Kayseri ve Samsun büyükşehir belediye başkan adayları belli oldu.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre; Manisa'da Gürhan Özcan, Adana'da Ayyüce Türkeş, Antalya'da Nesrin Ünal, Kayseri'de Kazım Yücel ve Samsun'da İmren Nilay Tüfekçi aday gösterildi.

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REKABET SÜRÜYOR

Geçtiğimiz genel seçimlerde İYİ Parti'den Adana Milletvekili seçilen Ayyüce Türkeş, MHP'den Ankara Milletvekili seçilen kardeşi Tuğrul Türkeş ile rakip olmuştu.

İkilinin siyasi arenadaki rekabeti devam ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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