İYİ Parti'den dikkat çeken seçim hamlesi: Türkeş'in kızı belediye başkan adayı oldu
Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş, 31 Mart Yerel Seçimlerinde İYİ Parti'den Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olacak.
Yeni yıl ile birlikte siyasi partilerde yerel seçimlerde yarışacak adaylar belli oluyor.
İYİ Parti'de 5 aday açıklandı.
31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinde İYİ Parti'nin Manisa, Adana, Antalya, Kayseri ve Samsun büyükşehir belediye başkan adayları belli oldu.
Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre; Manisa'da Gürhan Özcan, Adana'da Ayyüce Türkeş, Antalya'da Nesrin Ünal, Kayseri'de Kazım Yücel ve Samsun'da İmren Nilay Tüfekçi aday gösterildi.
REKABET SÜRÜYOR
Geçtiğimiz genel seçimlerde İYİ Parti'den Adana Milletvekili seçilen Ayyüce Türkeş, MHP'den Ankara Milletvekili seçilen kardeşi Tuğrul Türkeş ile rakip olmuştu.
İkilinin siyasi arenadaki rekabeti devam ediyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
Son Güncelleme: