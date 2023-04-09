Kardeşler karşı karşıya: Türkeş'in bir çocuğu İYİ Parti'den, diğeri AKP'den aday

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yaklaşık bir buçuk ayın kaldığı Türkiye'de siyasi partiler, seçim takvimi kapsamında aday listelerini belirledi. İttifakların büyük ölçüde Meclis çoğunluğunu kazanma hesabı yaptığı çalışmalarda, dikkati çeken bir gelişme de yaşandı.

MHP kurucusu Alparslan Türkeş'in çocukları, bu kez resmi olarak siyaset sahnesinde karşı karşıya geldiler.

Daha önce MHP'de siyaset yapan, ancak 2015 yılında ihraç edildikten sonra 'iki sarhoşla üç beş çakala yanıt vermeyeceğini' söyleyip AKP'ye katılan, burada bir dönem başbakan yardımcılığı görevini de üstlenen Tuğrul Türkeş, Ankara 1. bölgede birinci sıradan aday oldu. Kardeşi Ayyüce Türkeş ise, İYİ Parti'ye katılarak Adana'da birinci sıradan yarışa girdi.

Ayyüce Türkeş, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da sokak ortasında öldürülmesi sonrası MHP yönetimine de tepki göstermişti:

"Hukukun üstünlüğünü her şeyin üstünde tutan babam Alparslan Türkeş’in kemikleri ne kadar sızlıyor… O parti içinde bulunan herkes tepeden tırnağa bu şuurla hareket etmelidir. Bunun hesabını vermekten olur da bu dünyada kurtulma imkanı bulsalar bile, ahirette bulamayacaklardır."

AİLE DAHA ÖNCE DE KARŞI KARŞIYA GELMİŞTİ

Aile, iki sene önce de Türkeş'in 104. doğum günü için düzenlenen anma etkinliğinde karşı karşıya gelmişti.

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ'un "Ülkücüler mukaddesatımızı ayaklar altına alanların partimize, başbuğumuz Alparslan Türkeş'e, liderimiz Devlet Bahçeli'ye ihanet edenlerin başbuğumuz Türkeş'i anmasını asla kabul etmez, ilelebet de etmeyecektir" diyerek hedef gösterdiği etkinliğe, yaklaşık 50 kişilik grup baskın düzenlemişti.

Türkeş'in eşi Seval Türkeş ve küçük oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş, olaylarla ilgili olarak hükümeti ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi işaret ederken; Tuğrul Türkeş bu konuda ailesiyle ters düşmüştü; Bahçeli'yi ve MHP'yi savunan mesajında şunları kaydetmişti:

"Her zaman ifade ettiğim gibi babamın partisi; Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve onun muhterem Genel Başkanı Sayın Bahçeli’ye yönelik saldırılar ancak Türkiye düşmanlarını sevindirir. Herkesin kırk kere düşünüp bir kere konuşmasını tavsiye ederim."

'ANILAN KİŞİ SENİN BABAN'

Kutalmış Türkeş'in ise ağabeyine yanıtı şöyle olmuştu:

"Alparslan Türkeş anılıyor, anılan kişi senin baban. Alparslan Türkeş Vakfı anıyor. Burada konuşmayacak ne var? En azından kınaması lazım. 'Büyük bir terbiyesizlik' demesi lazım. Ama demiyor. Hükümetin içinde olduğu ve oraya gelenleri hükümet koruyup, kolladığı için. Zaten Ankara, Türkiye’nin Başkent’i. Türkiye’nin Başkent’inde Ankara il başkanı gelecek, 70-80 kişi oraya girecek, saldıracak. Polis de bunu izleyecek. Adamı gözaltına alırsın en azından, adamın dokunulmazlığı yok ki niye gözaltına almıyorsun. Hiçbir faaliyet yok.

Yalnız hükümetin yanıldığı nokta şu. Bunlara göz yumarak sürekli irtifa kaybediyor, yanlış yapıyor. Adaletsizliğe çanak tutarak hiç kimse ilerleyemez. İlerlemiyorlar ama niyeyse herhalde artık, başkalarına diyorlardı önceden, gözleri gönülleri kör olmuş. Mühürlenmiş. Sürekli kaybediyorlar."