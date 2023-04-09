İYİ Parti'nin aday listesi kesinleşti: 'Türkeş' detayı
İYİ Parti, 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimde milletvekili adayı olarak gösterilecek isimleri belirledi; liste, Yüksek Seçim Kurulu'na sunuldu.
Türkiye'nin kaderi açısından kritik bir rol oynayacağı belirtilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yaklaşık bir buçuk ay kaldı. Bu kapsamda siyasi partiler, sürecin en büyük parçası olan 'aday listeleriyle' ilgili çalışmalarını tamamladı.
İYİ Parti listelerinde MHP kurucusu Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş'in de yer alması dikkati çekti. Türkeş, Adana'dan aday gösterildi.
On binlerce insanın hayatını kaybettiği, 11 ilde yol açtığı yıkımla doğrudan 13.5 milyon kişiyi etkileyen depremlerin ilk gününden beri memleketi Hatay'da yardım çalışmaları yürüten, eksiklikleri kamuoyu ile paylaşan eski futbolcu Gökhan Zan, bu ilde yarışa dahil edildi.
Parti lideri Meral Akşener'in başdanışmanı Buğra Kavuncu, bir dönem AKP'de siyaset yürüten Ahmet Eşref Fakıbaba ve Turhan Çömez ile Ümit Özlale de öne çıkan isimler oldu.
Partinin aday listesinden öne çıkan isimler ve sıralamaları şöyle:
Ayyüce Türkeş - Adana 1'inci sıra
Bilal Bilici - Adana 2'nci sıra
Ece Güner - İstanbul 2. Bölge 4'üncü sıra
Seyithan İzsiz - İstanbul 3. Bölge 2'nci sıra
Buğra Kavuncu - İstanbul 2. Bölge 1'inci sıra
Ahmet Eşref Fakıbaba - Ankara 1. Bölge 2'nci sıra
Küşat Zorlu - Ankara 2. Bölge 2'nci sıra
Turhan Çömez - Balıkesir 1'inci sıra
Ahmet Yetim - Şanlıurfa 1'inci sıra
Uğur Poyraz - Antalya 1'inci sıra
Ünal Karaman - Konya 1'inci sıra
Gökhan Zan - Hatay 2'nci sıra
Ümit Özlale - İzmir 2'nci sıra
Sevinç Atabay - Bursa 1'inci Bölge 2'nci sıra
Şenol Sunat - Manisa 1'inci sıra
İdris Naim Şahin - Ordu 1'inci sıra
Edip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıra
Lütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıra
Erhan Usta - Samsun 1'inci sıra
Burhanettin Kocamaz - Mersin 1'inci sıra
Selcan Taşçı - Tekirdağ 1'inci sıra
Türker Yörükçüoğlu - Kırklareli 1'inci sıra
CHP’YE BIRAKILAN 9 İL
CHP - İYİ Parti seçim iş birliği kapsamında 16 ilde ortaklaşma sağlandı. Varılan anlaşmaya göre iki parti bazı illerde CHP, bazı illerde ise İYİ Parti listelerinden seçime katılacak.
İYİ Parti’nin Yüksek Seçim Kurulu'na verdiği aday listesine göre İYİ Parti’nin CHP’ye bıraktığı iller, Adıyaman, Çorum, Erzincan, Hakkari, Rize, Van, Batman, Bartın ve Düzce olarak sıralandı. CHP’nin bu iller için vereceği aday listesinde İYİ Partili isimler de yer alacak.
LİSTEDE YER ALMAYAN MİLLETVEKİLLERİ KİM
Meral Akşener, 25 milletvekilini liste dışı bıraktı:
Mehmet Metanet Çulhaoğlu
Ayhan Erel
İbrahim Halil Oral
Durmuş Yılmaz
Hasan Subaşı
Feridun Bahşi
Aydın Adnan Sezgin
İsmail Koncuk
Ahmet Kamil Erozan
İsmail Tatlıoğlu
Orhan Çakırlar
Naci Cinisli
Arslan Kabukçuoğlu
Hüseyin Filiz
Hayrettin Nuhoğlu
Ahmet Çelik
Ümit Beyaz
Ahat Andican
Aytun Çıray
Hakan Sıdalı
Behiç Çelik
Bedri Yaşar
Enez Kaplan
Hüseyin Örs
Ayhan Altıntaş