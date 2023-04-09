İYİ Parti'nin aday listesi kesinleşti: 'Türkeş' detayı

Türkiye'nin kaderi açısından kritik bir rol oynayacağı belirtilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yaklaşık bir buçuk ay kaldı. Bu kapsamda siyasi partiler, sürecin en büyük parçası olan 'aday listeleriyle' ilgili çalışmalarını tamamladı.

İYİ Parti listelerinde MHP kurucusu Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş'in de yer alması dikkati çekti. Türkeş, Adana'dan aday gösterildi.

On binlerce insanın hayatını kaybettiği, 11 ilde yol açtığı yıkımla doğrudan 13.5 milyon kişiyi etkileyen depremlerin ilk gününden beri memleketi Hatay'da yardım çalışmaları yürüten, eksiklikleri kamuoyu ile paylaşan eski futbolcu Gökhan Zan, bu ilde yarışa dahil edildi.

Parti lideri Meral Akşener'in başdanışmanı Buğra Kavuncu, bir dönem AKP'de siyaset yürüten Ahmet Eşref Fakıbaba ve Turhan Çömez ile Ümit Özlale de öne çıkan isimler oldu.

Partinin aday listesinden öne çıkan isimler ve sıralamaları şöyle:

Ayyüce Türkeş - Adana 1'inci sıra

Bilal Bilici - Adana 2'nci sıra

Ece Güner - İstanbul 2. Bölge 4'üncü sıra

Seyithan İzsiz - İstanbul 3. Bölge 2'nci sıra

Buğra Kavuncu - İstanbul 2. Bölge 1'inci sıra

Ahmet Eşref Fakıbaba - Ankara 1. Bölge 2'nci sıra

Küşat Zorlu - Ankara 2. Bölge 2'nci sıra

Turhan Çömez - Balıkesir 1'inci sıra

Ahmet Yetim - Şanlıurfa 1'inci sıra

Uğur Poyraz - Antalya 1'inci sıra

Ünal Karaman - Konya 1'inci sıra

Gökhan Zan - Hatay 2'nci sıra

Ümit Özlale - İzmir 2'nci sıra

Sevinç Atabay - Bursa 1'inci Bölge 2'nci sıra

Şenol Sunat - Manisa 1'inci sıra

İdris Naim Şahin - Ordu 1'inci sıra

Edip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıra

Lütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıra

Erhan Usta - Samsun 1'inci sıra

Burhanettin Kocamaz - Mersin 1'inci sıra

Selcan Taşçı - Tekirdağ 1'inci sıra

Türker Yörükçüoğlu - Kırklareli 1'inci sıra

CHP’YE BIRAKILAN 9 İL

CHP - İYİ Parti seçim iş birliği kapsamında 16 ilde ortaklaşma sağlandı. Varılan anlaşmaya göre iki parti bazı illerde CHP, bazı illerde ise İYİ Parti listelerinden seçime katılacak.

İYİ Parti’nin Yüksek Seçim Kurulu'na verdiği aday listesine göre İYİ Parti’nin CHP’ye bıraktığı iller, Adıyaman, Çorum, Erzincan, Hakkari, Rize, Van, Batman, Bartın ve Düzce olarak sıralandı. CHP’nin bu iller için vereceği aday listesinde İYİ Partili isimler de yer alacak.

LİSTEDE YER ALMAYAN MİLLETVEKİLLERİ KİM

Meral Akşener, 25 milletvekilini liste dışı bıraktı:

Mehmet Metanet Çulhaoğlu

Ayhan Erel

İbrahim Halil Oral

Durmuş Yılmaz

Hasan Subaşı

Feridun Bahşi

Aydın Adnan Sezgin

İsmail Koncuk

Ahmet Kamil Erozan

İsmail Tatlıoğlu

Orhan Çakırlar

Naci Cinisli

Arslan Kabukçuoğlu

Hüseyin Filiz

Hayrettin Nuhoğlu

Ahmet Çelik

Ümit Beyaz

Ahat Andican

Aytun Çıray

Hakan Sıdalı

Behiç Çelik

Bedri Yaşar

Enez Kaplan

Hüseyin Örs

Ayhan Altıntaş