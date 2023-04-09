İşte İYİ Parti'nin milletvekili adaylarının tam listesi

İYİ Parti, 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimde milletvekili adayı olarak gösterilecek isimleri belirledi; liste, Yüksek Seçim Kurulu'na sunuldu.

İYİ Parti
İşte İYİ Parti'nin milletvekili adaylarının tam listesi - Resim: 1
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İşte İYİ Parti'nin milletvekili adaylarının tam listesi - Resim: 2
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İşte İYİ Parti'nin milletvekili adaylarının tam listesi - Resim: 3
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İşte İYİ Parti'nin milletvekili adaylarının tam listesi - Resim: 4
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