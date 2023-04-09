AKP ve MHP, Osmaniye'de karşı karşıya geliyor: Bahçeli'nin rakibi kabineden

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, memleketi Osmaniye'de AKP'nin adayı olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'la yarışacak

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AKP ve MHP, Osmaniye'de karşı karşıya geliyor: Bahçeli'nin rakibi kabineden

AKP ile ortak listeyle seçime girmenin mantıklı bir seçenek olmadığı gerekçesiyle partisinin 81 kendi logosuyla seçime girmesine karar veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ittifak ortağının adayıyla Osmaniye'de karşı karşıya gelecek.

Kabinede yer alan isimleri sahaya sürmeye hazırlanan iktidar partisi, bu kapsamda MHP liderinin memleketindeki adayını da belirledi.

Osmaniye'de Bahçeli'nin karşısına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ı çıkardı. Yanık, birinci sıradan aday gösterildi. 

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