AKP'li Metiner: Adıyaman'daki liste doğruysa siyasi intihar olur

Eski AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, partisinin memleketi Adıyaman'da çıkaracağı ileri sürülen aday listesine tepki gösterdi.

Sosyal medyada dolaşıma giren listenin 'siyasi intihar' anlamına geldiğini savunan Metiner, "Umarım doğru değildir. AK Parti’ye de, Adıyaman’a da çok yazık olur. Demedi demeyin" dedi.

Öte yandan ilde sıralamanın durmadan değiştiği, listeyle ilgili kesin tek bilginin 'Resul Kurt'un ilk 3'te olması' olduğu bildiriliyor.

Son olarak Adıyamanses.com.tr, kulislerden edindiği şu sıralamayı paylaştı:

1 - Resul Kurt

2- İshak Şan

3- Mustafa Alkayış

4-Ahmet Taş