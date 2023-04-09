Yurttaştan geçim derdi isyanı: 'Masraflarımı yarı yarıya düşürdüm, hayat kalitem yüzde 300'ün altında'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul’daki evinin bulunduğu Üsküdar ilçesinde vatandaşın nabzını tutan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı şikayetlerini dinledi.

Üsküdarlı vatandaş derdini CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'e anlattı. Vatandaş, "Memur emeklisiyim, masraflarımı yarı yarıya düşürdüm. Ona rağmen hayat kalitemin yüzde 300 altındayım" dedi.

"HAYAT KALİTEMİN YÜZDE 300 ALTINDAYIM"

Bir vatandaş semt pazarında muz, peynir, patates ve soğan aldığını ve alışverişinin 500 lira tuttuğunu söyledi. Başka bir vatandaş ise, "Ben memur emeklisiyim. Bundan 2 yıl öncesine kadar rahatlıkla hayatımı devam ettirebiliyordum. Şimdi yiyeceklerimi harcamalarımı yarı yarıya düşürmeme rağmen hayat kalitemin yüzde 300 altındayım" dedi.

AKP'li olduğunu söyleyen bir vatandaş, "Neden Kılıçdaroğlu'na oy verelim" diye sordu. Tekin vatandaşa, "İlk 10 yıla itiraz etmiyordum ama şu an soğan 30 lira, patates 15 lira. Bunların sorumlusu kim biliyor musun? Çoklu bir sisteme ihtiyacımız var, ortak akla ihtiyacımız var, güven ortamına ihtiyacımız var. Kılıçdaroğlu tertemiz bir adam, ben 20 yıldır tanırım. Hak bilir, hukuk bilir" yanıtını verdi.

"BAŞKA BİR PARTİDENİM AMA KILIÇDAROĞLU'NA OY VERECEĞİM"

Başka bir vatandaşın, "Olmayan parayı millete nasıl verecekler. Para yok diyorlar" diye takılması üzerine Tekin, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun bir toplantıda yaptığı konuşmanın internetteki kaydını dinletti. Burada Kavcıoğlu’nun, "yurt dışında kayıtlı 20 milyar, kayıtsız olan 500 milyar dolar var deniyor" dediğini dinleten Tekin, "Para var, nasıl yok" dedi. Başka bir partiden olduğunu söyleyen vatandaş Tekin'e, "Başka bir partidenim ama Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim. O dürüst, haram yemiyor, hak yemiyor" dedi.