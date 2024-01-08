Erdoğan'ın "ihanet ettik" sözlerini hatırlattı | CHP'den ilk Murat Kurum yorumu: 'İmar affına imza atan bakan olarak tarihe geçti'

31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimlerde gözler İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı yarışında olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun süren çalışmalarının ardından mevcut başkan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun karşısına AKP’den Murat Kurum’un çıkacağını duyurdu. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Kurum, bir dönem TOKİ’nin de Genel Müdürlüğünü yapmıştı.

CHP’DEN İLK DEĞERLENDİRME: İMAR AFFINA İMZA ATAN BİR BAKAN OLARAK TARİHE GEÇTİ

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. Murat Kurum'un, aday olmasıyla ilgili konuşan Günaydın, "Murat Kurum için 2019 yılında imar affına imza atan bir bakan olarak tarihe geçtiğini hepimiz hatırlıyoruz" dedi.

İmar Barışı dönemini hatırlatan CHP Grup Başkanvekili Günaydın, şunları kaydetti:

“Gelelim Murat Kurum'un durumuna... Murat Kurum 2018 ila 2023 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptı. Murat Kurum bu dönem boyunca İstanbul'a yaptığı tek olumlu faaliyet var mıdır? 100 bin konut imal edeceğiz, 1 milyon konut imal edeceğiz hamasetleri çerçevesinde geride bırakılan TOKİ mağdurları vardır. 6 Şubat depreminin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen teslim edilebilen konut oranı yüzde 4 bile değildir. Murat Kurum için 2019 yılında imar affına imza atan bir bakan olarak tarihe geçtiğini hepimiz hatırlıyoruz. Ve bu imar affı çerçevesinde yurttaşlarımıza tabut olan evleri de maalesef hatırlıyoruz.”

“'İSTANBUL'A BİZ İHANET ETTİK, İSTANBUL'DA DİKEY YAPILAŞMAYA BİZ İZİN VERDİK' SÖZLERİ, ERDOĞAN'IN SÖZLERİDİR”

İstanbul 25 yıl boyunca AKP’li isimler tarafından yönetildiğini belirten Günaydın, Erdoğan’ın “İstanbul’a biz ihanet ettik” sözlerini hatırlattı:

“Peki, Murat Kurum adı neden ilan edildi? Açıklamalardan şunu görüyoruz; diyorlar ki 'İstanbul'un iki tane büyük sorunu var, birisi kentsel dönüşümdür, diğeri ulaşımdır.' O halde Murat Kurum kentsel dönüşüm ve ulaşım sorunlarına ilaç olmak için atanıyor. Eğer hafızamızı bir kuş hafızasına benzetmiyorlar ise hep beraber hatırlayalım. 1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanı oldu. Ve 4 yıl 7 ay süreyle İstanbul'u yönetti. Sonra 21 yıl süreyle de kesintisiz başbakan ve cumhurbaşkanı sıfatıyla memleketi yönetti. Demek ki 'sevdam İstanbul' dediği İstanbul'un kaderi en az çeyrek asırdır Recep Tayyip Erdoğan'ın elinde. Peki bu 25 yıl boyunca İstanbul, ulaşımda daha rahat bir noktaya doğru mu evrildi ya da yapı stoku daha güvenli bir hale geldi ve daha korunaklı bir kent şekline mi dönüştü? Yine vereceğimiz yanıtı Erdoğan'ın diliyle verelim. Çünkü 'İstanbul'a biz ihanet ettik, İstanbul'da dikey yapılaşmaya biz izin verdik' sözleri, Erdoğan'ın sözleridir.”

“TÜRKİYE'Yİ İNŞAAT LOBİSİNİN ELİNDE BETONA GÖMEN BİR ERDOĞAN EKONOMİSİNDEN SÖZ EDİYORUZ”

AKP’nin inşaat ekonomisi yürüttüğünü vurgulayan CHP’li Günaydın, “Türkiye'yi inşaat lobisinin elinde betona gömen bir Erdoğan ekonomisinden söz ediyoruz. Böyle bir yapının bu kadar kötü karneden sonra kentsel dönüşüm alanında İstanbul'u iyi bir noktaya taşımaktan söz etmesi adeta trajikomik bir durumu ifade etmektedir” ifadelerini kullandı.