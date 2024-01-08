Lisede AKP toplantısı yapıldı! "Okullar seçim bürosu mu?"

AKP Enez İlçe Başkanlığı Danışma Meclisi toplantısı 6 Ocak cumartesi günü Enez Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde yapıldı. Toplantı salonu AKP bayraklarıyla süslendi. Yaşananlar AKP Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıktı. Bir eğitim kurumunda siyasi parti toplantısı yapılması tartışma yarattı.

'ENEZ'DE TOPLANTI YAPILACAK SALON MU YOK?'

CHP'li Edirne İl Genel Meclisi'nin üyesi Şenol Kılıç, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Kılıç, "Enez Çok Programlı Anadolu Lisesi, AK Parti Teşkilatının toplantı odası mı? Seçim bürosu mu? Enez’de toplantı yapılacak salon mu yok? Düğün salonu, belediye halk toplantı salonu ne güne duruyor? Eğitim yuvası olan okullarımız hiçbir partinin toplantı yapacağı, bayraklarıyla süsleyeceği alanlar haline getirilemez. Bu işin sorumlusu kim? Kim izin verdi? İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlerinin, Sayın Valimizin ve Kaymakamımızın haberi var mı?" diye konuştu.

'DEVLETİ SİYASALLAŞTIRMA ÇABASI'

Devletin siyasallaştırıldığını söyleyen Kılıç, "Burada sayın Valimizin ve Kaymakamımızın AK Partili yetkililerce doğru bilgilendirilmediği kanaatindeyim. Ayrıca Enez Kaymakamımız şu anda izinli olarak Ankara'da bulunmakta. Bu bilgi kendisine doğru aktarılmamıştır. O düşüncedeyim. Şayet doğru bilgi aktarılmış olsaydı, böyle bir toplantıya izin verilmeyeceğine inanıyorum. Burada devletin yetkilileri AK Partililer tarafından yanıltılmıştır. Hangi parti olursa olsun, bu benim kendi partim dahi olsa böyle bir toplantının resmi bir kurumda, özellikle ilim ve bilim yuvası olan okullarda yapılmasına kesinlikle karşıyım. Bu devleti siyasallaştırma çabasıdır. Şiddetle kınıyorum" dedi.

'CAMİYE, KIŞLAYA, OKULA SİYASET GİRMEMELİ'

Enez Gönüllüler de AKP'nin toplantısının okulda yapılmasını ve toplantı salonun AKP bayrakları ile süslenmesine tepki gösterdi.

Enez Gönüllüler Grubu’ndan Ulaş Demiray, şunları söyledi:

“Ülkemizin 150 yıllık demokrasi serüveninde edinilen deneyimler sonucunda camiye, kışlaya ve okula siyasetin girmemesi gerektiği bilinse de AKP döneminde FETÖ ile kışlaya, şimdilerde camiye ve nihayet okula da siyaset girmiştir. Geçen yıl yine siyasi mülahazalarla okulun el konulan mutfağı ile Çok Programlı Lisesi’nin aşçılık programı işlevsiz hale getirilmiş ve bu mutfak da okul yönetiminden alınarak popülist bir anlayışla seçim propagandasına alet edilmiştir. 22 yıldır iktidarda olan bir parti Enez’e içinde bir kütüphanesi bir çok amaçlı bir toplantı salonun da olacağı bir kültür evi kazandıramamıştır. İki dönemdir Edirne Milletvekili olan Fatma Hanımın da büyük ayıbıdır. İlgisizlikten kadük olan Enez Liman Projesi gibi Vali Canalp zamanında hazırlanan bir Kültür Evi Projesi’nden sanırım Sayın Aksal’ın haberi bile yoktur. Aksal geçen dönemde, Enez’e tek bir çivi çakmamıştır. Bu döneminde de Enez Fatma Aksal için bir teferruattır. "