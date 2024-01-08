Son anketlerden AKP'ye kötü haber: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki oy farkı dikkat çekti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun rakibi AKP'nin aday gösterdiği Murat Kurum oldu. Son yapılan yerel seçim anketlerinde İmamoğlu ile Kurum arasındaki oy oranı dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart günü gerçekleştirilecek yerel seçimlere 3 ay gibi kısa bir süre kala, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı. AKP’nin İstanbul’da CHP’nin yeniden aday gösterilen İBB Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na karşı rakibi eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum oldu. Peki son yapılan yerel seçim anketlerinde İmamoğlu ile Kurum arasındaki oy oranı yüzde kaçtı?
METROPOLL
MetroPoll’ün yaptığı aralık ayı araştırmasına göre İmamoğlu ve Kurum yarıştığı takdirde sonucun ne olacağı vatandaşa soruldu. İmamoğlu yüzde 48.2, Kurum yüzde 33.9 oy alıyor.
Yüzde 17.9 “Fikrim yok” diyor. İyi Partililerin 84.2’si, DEM Partililerin yüzde 75’i İmamoğlu’na... İyi Partililerin yüzde 6.1, DEM Partililerin yüzde 2.7’si Kurum’a oy vereceğini kaydediyor.
SONAR
Sonar, geçen ay “Yerel seçimden sonra kimi İBB Başkanı görmek istersiniz?” diye açık uçlu sordu. Yüzde 31’i İmamoğlu’nu, yüzde 6.7’si Kurum’u söyledi.
İmamoğlu’nun tanınırlığı yüzde 93.7 iken, Kurum’unki ise yüzde 67.8 olarak gerçekleşti. Katılımcılardan yüzde 51’i İmamoğlu’nu İBB başkanlığına yakıştırırken, bu oran Kurum’da yüzde 36.9 oldu.
OPTİMAR
Optimar’ın kasım araştırmasına göre İmamoğlu yüzde 48.8, Kurum yüzde 30.2 oy alıyor. İkisine de oy vermem diyenler yüzde 20.9.