Son anketlerden AKP'ye kötü haber: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki oy farkı dikkat çekti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart günü gerçekleştirilecek yerel seçimlere 3 ay gibi kısa bir süre kala, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı. AKP’nin İstanbul’da CHP’nin yeniden aday gösterilen İBB Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na karşı rakibi eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum oldu. Peki son yapılan yerel seçim anketlerinde İmamoğlu ile Kurum arasındaki oy oranı yüzde kaçtı?