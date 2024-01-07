Murat Kurum'un, depremde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı'nın firari müteahhidiyle fotoğrafı çıktı

6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ilk saniyelerinde yıkılan Ezgi Apartmanı ile ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor. Binanın fenni mesulü Mehmet Tekin’in tutuklandığı, müteahhidi Yakup Aktaş’ın da yaşı nedeniyle adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı soruşturmada görevlendirilen bilirkişi tarafından, zemin katta bulunan pastanenin 40 santimetre çapındaki kolonunun kesildiği tespit edildi.

Ezgi Apartmanı’nın alt katında ise MÜSİAD Başkanı Sami Kervancıoğlu’nun sahibi olduğu Kervan Pastanesi bulunuyordu. Binanın yıkılmasına ilişkin Karadeniz Teknik Üniversitesi de bir rapor hazırladı.

Raporda, statik proje müellifi, yapım sorumlusu müteahhit, fenni mesul, Kervan Pastanesi’nde yapılan izinsiz ve/veya projesiz tadilatlardan sorumlu kişiler asli kusurlu, belediyenin ilgili birimindeki yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu kişiler, belediyenin yapı kontrol birimi ve yapı kullanma izin belgesi düzenlenmeden önce binayı kontrol etmekle görevli kişiler tali kusurlu bulundu.

KURUM İLE FOTOĞRAFI ÇIKTI

AKP’nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum’un firari Kervancıoğlu ile fotoğrafı ortaya çıktı. Gazeteci Timur Soykan’ın paylaştığı fotoğrafa Soykan, “Murat Kurum AKP İstanbul adayı olmuş. İlk sözü İstanbul ve deprem olmuş. Aşağıdaki fotoğrafta 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı’nın yıkılmasından sorumlu olan eski Kahramanmaraş MÜSİAD Başkanı Sami Kervancıoğlu ile. Sami Kervancıoğlu firari. Onu yakalamakla işe başlasın” notunu düştü.