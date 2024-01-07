Elbistan'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş Elbistan merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 18:58'deki depremin derinliği 6.99 km olarak kayıtlara geçti.

Elbistan'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş Elbistan'da, saat 18:58'de 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD DEprem Dairesi'nin kayıtlarına göre depremin derinliği 6.99 km olarak ölçüldü.

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