Elbistan'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş Elbistan merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 18:58'deki depremin derinliği 6.99 km olarak kayıtlara geçti.
Kahramanmaraş Elbistan'da, saat 18:58'de 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD DEprem Dairesi'nin kayıtlarına göre depremin derinliği 6.99 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 7, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-01-07
Saat:18:58:00 TSİ
Enlem:38.32222 N
Boylam:37.2725 E
Derinlik:6.99 km
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