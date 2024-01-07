Biraya zam geldi

Yeni yılla birlikte zam yağmuru başladı, hız kesmeden devam ediyor. Son olarak bira fiyatlarına da zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla zammı duyurdu.

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Biraya zam geldi

Yeni yılla birlikte birçok kalemde yapılan fiyat artışının ardından alkole ve sigaraya da zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir bira markasının yayınladığı yeni zamlı listeyi paylaştı.

Buna göre 45 TL’den satılan 50’lik biraların yeni fiyatı 60 TL oldu.

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