İYİ Parti'den İstanbul adayı açıklaması: Güzel bir rekabet olacak

Birbiri ardına istifaların yaşandığı İYİ Parti’de, geçtiğimiz saatlerde Genel İdare Kurulu(GİK) toplantısı yapıldı.

İYİ Parti Genel Merkez ek binada düzenlenen toplantıya İYİ Parti Lideri Meral Akşener başkanlık etti.

GİK sonrası kameraların karşısına geçen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, bazı açıklamalarda bulundu.

31 Mart Yerel Seçimlerindeki adayları hakkında konuşan Zorlu, bu ay bitmeden Ankara ve İzmir adaylarını açıklayacaklarının bilgisini verdi.

İSTANBUL ADAYI

Zorlu, AKP'nin İBB'de Ekrem İmamoğlu karşısına Murat Kurum'la çıkması hakkında, kendi adaylarıyla güçlü bir rekabet olacağını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Pek muhtemel ki, İstanbul adayımızı açıkladıktan sonra Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’umuzda da çok güzel bir rekabet olacak. Dolayısıyla bu sorunun cevabının, yakın bir gelecekte açıklayacağımız adayımız tarafından verilmesinin doğru olacağı kanaatindeyim. Çünkü yerel seçimler teknik bir konu. Bu rekabette adayımızın son derece hazırlıklı bir biçimde bu yarışın içinde yer alacağını söyleyebilirim.”

CAN ATALAY KARARI

Zorlu, Gezi davası tutsağı TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verilen 2. ‘hak ihlali’ kararına da uyulmaması sebebiyle mitin kararı alan Özgür Özel’in çağrısına, parti olarak uymayacaklarını belirterek, "Katılmayacağız, şu an için aldığımız karar bu yönde" dedi.

SEYYANEN ZAM

Kürşad Zorlu, seyyanen zam teklif ettiklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Asgari ücretin yetersizliği ortada. Ortalama ücretin asgari ücrete yakınsama trendini yaşıyoruz. Bunun nedeni de brüt ücret arttıkça iş veren maliyetinin artıyor olması. Bu durumun arkasında da artan vergi uygulaması yatıyor. En düşük emekliği aylığı en az asgari ücret seviyesine getirilmesini ve seyyanen zam yapılamasını teklif ediyoruz. Kademeler arasında geniş bir sorun.”

KATILMAYACAKLAR

Parti sözcüsü Zorlu, 14 Ocak Pazar günü düzenlenecek anayasa mitingine katılmayacaklarını açıklarken, Meclis’teki oturuma ise katılacaklarını duyurdu.

'BU BİRLEŞME Mİ, AYRIŞMA MI TARTIŞMAYA AÇIK BİR KONU'

Özel’in, tüm muhalefet seçmenine yönelik “güçlü adayda birleşin” şeklindeki çağrısı sorulan Zorlu, “Bu birleşme mi, ayrışma mı tartışmaya açık bir konu. Bu kendi içinde bazı tutarsızlıklar taşıyan bir konu. Biz İYİ Parti olarak son yapılan seçimlerde, bu sisteme, bu sistemin dayatmacı anlayışına karşı bir duruş gösterdik. Bu tabloyu yok etmek adına yola çıktık. Üçüncü yol dediğimiz bu yolculuk, bu iki kutbun ortadan kalkması, milletimizin rahatlaması ve ülkemizin yeniden sürdürülebilir bir seçim rekabetine girmesi için verdiğimiz bir karardı. Dolayısıyla İYİ Parti seçmenin hareket alanına yönelik bu tür göndermeleri titizlikle takip ediyoruz. Bu kararımızın milletimizde kabul görmeye başladığını da ifade etmek istiyorum” cevabını verdi.

'İYİ PARTİ BU PROBLEMİ TİTİZLİKLE İRDELEYECEK'

Sinan Ateş'in dosyasına bakan savcının izne ayrılması hakkında da konuşan Zorlu, kendileri için hassas bir konu olduğunu söyleyerek, “Bu konu bizim için çok hassas. Genel Başkanımız başta olmak üzere en başından bu yana, merhum Sinan Ateş’le ilgili konular gündeme geldiğinde çok özenli bir üslup geliştirdik. Birincisi, onun bize emaneti olan ailesi. Ki bunu söylemeye gerek yok. Genel Başkanımız en başından bu yana aile ile çok yakın temastaydı. Birebir temasını şu anda da sürdürüyor. İkincisi, Ankara’nın göbeğinde bir akademisyen, bir baba katledilmiş. Buradan siyasi bir rant sağlamamak, böyle bir görüntü vermemek adına da çok büyük özen gösterdik. Yürüttüğümüz pek çok süreci kimi zaman kamuoyundan da sakladık. Çünkü bu konunun böyle bir siyaset ikliminin arasında kalmasını istemiyoruz. Böyle baktığımızda soruşturmanın selameti için, çok kapsamlı bir değerlendirme yapmak istemem ama çok titizlikle takip ediyoruz. Bahsettiğiniz şekilde bazı soru işaretleri var. Bunların hızlı bir biçimde açıklığa kavuşturulması ve yargının hiçbir dış baskıya maruz kalmadan bu konunun bütün açıklığı ile ortaya çıkarılması gerekir. Bu Türkiye’nin meselesidir. Hiçbir siyasi partinin değil, Türk milletinin meselesi olmalıdır. İYİ Parti bu problemi titizlikle irdeleyecek ama Türk milletinin vicdanı ile bu meselenin arkasında olduğunu herkesin iyi bilmesi gerekiyor” sözlerini sarf etti.

Kaynak: Gerçek Gündem