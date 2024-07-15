Türkiye Bu Kareyi Konuşuyor: Özel Harekat Başkanı Bahçeli'nin Elini Öptü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'un yıl dönümünde Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti. Özel Harekat Başkanı Karadeniz'in, karşılama sırasında Bahçeli'nin elini öpmesi dikkat çekti.

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Türkiye Bu Kareyi Konuşuyor: Özel Harekat Başkanı Bahçeli'nin Elini Öptü

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 15 Temmuz'un 8'inci yıl dönümünde Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti.

BAHÇELİ'NİN ELİNİ ÖPTÜ

Bahçeli'yi Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz ve beraberindeki heyet karşıladı. Süleyman Karadeniz, karşılama sırasında Devlet Bahçeli'nin elini öptü.

Bahçeli, karşılamanın ardından 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan 51 polis anısına yapılan 'Özel Harekat Anıtı'na çelenk bırakıp, dua etti. Bahçeli, daha sonra Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Türkiye Bu Kareyi Konuşuyor: Özel Harekat Başkanı Bahçeli'nin Elini Öptü - Resim : 1

ZİYARET 10 DAKİKA SÜRDÜ

Basına kapalı gerçekleşen ziyaret 10 dakika sürdü. Ziyarette, Bahçeli'ye tablo hediye edildi. Bahçeli, tören mangasını selamlayarak Özel Harekat Başkanlığı'ndan ayrıldı.

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Kaynak: DHA

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