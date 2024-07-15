Ümit Özdağ ile Muharrem İnce Arasında İpler Gerildi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce'nin ortak aday olmamasına 'iyi de oldu aslında' yorumu yapmıştı. Bu açıklama, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'nin tepkisini çekti.

2023 Cumhurbaşkanlığı aday sürecinde Muharrem İnce’nin ortak aday olmaması hakkında açıklamada bulunan Özdağ, “Muharrem İnce, Mansur Yavaş’ı aday göstermeme tepki gösterdi ayrıldı. Oysa duygusal davranmasa o da Mansur Yavaş’ı desteklese Mansur Bey aday olmadığında Mansur Bey’e gidecek oyun bir kısmını da alabilirdi. Eğer İnce bizim adayımız olsaydı, 'Memleket Partili adaylar Zafer Partisi listesinden aday olmalılar' diye biz bir şart ileri sürmüştük. İnce tam bunlar konuşulurken ayrıldı. İyi de oldu ayrılması aslında. Yoksa yine adaylıktan çekilecek ve biz cumhurbaşkanı adayımız olmadan seçime gidecektik” ifadelerini kullanmıştı.

İnce, bu sözlerin üzerine sosyal medya hesabından Özdağ'a sert bir şekilde yanıt verdi.

'SEN BENİ KONUŞMAYI BIRAK, KENDİNE DÖN BİR BAK'

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde ATA İttifakı'nın adayı olarak gösterilen Sinan Oğan üzerinden Ümit Özdağ'a yanıt veren İnce, Özdağ'a şöyle seslendi:

'Sayın Ümit Özdağ, senin cumhurbaşkanı adayın “milliyetçiliği ayaklar altına alan” Erdoğan’ı destekledi. Sen daha ne konuşuyorsun? Beni konuşmayı bırak, kendine dön bir bak.'