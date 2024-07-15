Diyalog Çağrılarına Cevap Geldi: Esad, Erdoğan'a Kapıyı Araladı Ama Açmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'la görüşme planına ilişkin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a görev verdiğini söylemesinin ardından sıcak bir gelişme yaşandı.

Tüm gözlerin çevrildiği Suriye cephesinden açıklama geldi. Bu kez açıklama ilk ağızdan yapıldı. SANA'nın aktardığına göre Esad, ”Birçok kez söylediğimiz gibi, ilişkiyi geliştirmeye yönelik her türlü girişime olumlu bakıyoruz ve bu da doğal bir şey. Kimse komşularıyla sorun yaratmayı düşünmez ama bu, kuralların dışına çıkmamız gerektiği anlamına gelmez" dedi.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme çağrısında bulunmuştu. Erdoğan, "Şimdi öyle bir noktaya geldik ki, Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki, biz Esed ile ailece görüşüyorduk" demişti.

Erdoğan, şunları söylemişti:

"Biz davetimizi yapacağız, bu davetle Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir. Türkiye'de görüşme konusunda Sayın Putin'in yaklaşımı var. Irak Başbakanı'nın yaklaşımı var. Arabuluculuktan bahsediyoruz, komşumuzla niye olmasın?"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ortak basın toplantısında Suriye ile ilişkiler konusunda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bölge artık barış ve istikrarı arayan bir iklime gelmiş durumda. Zamanın ruhu bizi barışı aramaya, istikrarı aramaya zorluyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız burada liderlik vizyonunu kullanarak en üst düzeyden bir barış çağrısında bulunmuştur. Bu son derece kıymetli bir çağrıdır. Umarım bunun değerini anlarlar. Bu herhangi bir çaresizliğin, herhangi bir zayıflığın durduğu yer değildir."

"Erdoğan'ın bir barış vizyonunun yansıması olarak bu çağrıda bulunduğunu" söyleyen Fidan, "Bu çağrı önemli bir çağrı. Bizim tavsiyemiz bu çağrının dikkate alınması" diye konuşmuştu.

Erdoğan, son açıklamasında ise yol haritasının belirlenmesi konusunda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a görev verdiğini belirtmişti.