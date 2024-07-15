Batı Şeria'daki Yasadışı Yahudi Yerleşimleri: İsrail'in Sessiz Desteği Sürüyor

İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail, yeni "kaçak yerleşim birimleri" kurmaya devam ediyor. Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Başkanı Hasan Melihat, Ramallah yakınlarındaki Barka köyünde bir grup fanatik İsraillinin çadır kurduğunu ve dikenli tel yerleştirdiğini belirtti.

Melihat, bölgedeki gerginliğin giderek arttığını ve İsrail'deki aşırı sağcı güçlerin daha fazla toprak kontrolü planları kapsamında bu yeni yerleşim biriminin kurulduğunu vurguladı.

İsrail yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin toprakları üzerine kurulan bu kaçak yerleşim birimlerini "yasal" kabul etmese de destekliyor. Bu yerleşim noktaları büyük oranda Batı Şeria'daki tepelere fanatik Yahudilerce inşa ediliyor ve zamanla yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine dönüştürülüyor.

7 EKİM SONRASI

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını haksız yere ele geçiriyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 574 Filistinli hayatını kaybetti.