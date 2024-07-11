Özgür Özel, Esad İle Görüşecek Mi? CHP Başka, Suriye Basını Başka Bir Şey Söylüyor

CHP lideri Özgür Özel'in Esad ile görüşme talebine olumlu yanıt geldiği belirtilirken, Suriye basınında çıkan bir haberde bu durumun tam tersi ifadeler kullanıldı. Haberde, "Türkiye'de iktidar ve muhalefet yetkilileri ile partiler tarafından Suriye ile 'yakınlaşma' konusuna ilişkin açıklamalar yapılırken, Suriye'nin duruşu değişmedi" ifadeleri kullanıldı.

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Özgür Özel, Esad İle Görüşecek Mi? CHP Başka, Suriye Basını Başka Bir Şey Söylüyor

CHP cephesinden, geçen gün yapılan açıklamada, Suriye yönetiminin CHP lideri Özgür Özel’in ziyaret talebini kabul ettiği yönünde bir açıklama yapıldı. Suriye’de yayın yapan El Vatan gazetesinde yer alan haber ise, bu açıklamaların tam tersini işaret ediyor.

El Vatan gazetesine konuşan Suriye yönetiminden kaynaklar, Türkiye'den 'hiçbir siyasi parti ile iletişim kurulmadığını’ söyledi. Özel geçen günlerde yaptığı açıklamada, "Suriye ile sempatik kanaldan temas ediyoruz. Arka kapı diplomasisi yani. Bu yaz içinde gidip Esad ile görüşmeyi düşünüyorum" demiş daha sonra açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut Şam cephesinden olumlu yanıt geldiğini açıklamıştı.

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El Vatan gazetesine konuşan Suriye kaynakları, Türkiye’den ne iktidar ne de muhalefetle hiçbir iletişimde bulunulmadığını aktardı. Söz konusu haberde, son dönemde, "Türkiye'de iktidar ve muhalefet yetkilileri ile partiler tarafından Suriye ile 'yakınlaşma' konusuna ilişkin açıklamalar yapılırken, Suriye'nin duruşu değişmedi" ifadeleri kullanıldı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da Suriye ile normalleşmeye yeşil ışık yakmış; 28 Haziran'da cuma namazı çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada "Geçmişte, ailece görüşmelere varıncaya kadar sayın Esed'le biz bu görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur" diye konuşmuştu.

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