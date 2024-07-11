Erdoğan’a Bosna Hersek’te Filistin Sansürü! Özgür Özel Destek Çıktı

1995 yılında, 8 binden fazla Boşnak sivilin ölümüne neden olan Srebrenitsa Katliamı’nın 29’uncu yıl dönümünde, Bosna Hersek, Srebrenitsa’da anma töreni düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de törenlere katılmak üzere Bosna Hersek’e geldi.

ADALET BAKANI İLE BİRLİKTE TÖRENE KATILDI

Özel’e; Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, İstanbul Milletvekili Namık Tan, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Parti Meclisi Üyesi Melisa Uğraş eşlik etti. Özel, daha sonra anma törenine katılmak üzere Bosna Hersek’e gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ile Türk heyetinin Saraybosna’daki buluşma noktasında Srebrenitsa’ya hareket etmek üzere bir araya geldi.

Törende Türkiye adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı yayımlandı. Mesajda Filistin için çağrıda bulunan Erdoğan’ın mesajı yarıda kesildi. Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın törendeki mesajının yarıda kesildiğini ve buna tepki gösterdiklerini ifade etti.

"Çok sayıda ülke temsil edildiği için her ülkeden bir kişi konuşuyor. Tabii cumhurbaşkanı ve başbakanlar varsa onlar konuşuyor. Biz sayın Adalet Bakanı ile birlikte buradaydık" diyen Özel, "Sayın Erdoğan'ın bir video mesajı Türkiye adına her yıl olduğu gibi yayınlatıldı. Hep birlikte dinledik. Tam Filistin konusunda çağrı yaptığı sırada yayın kesildi ve bir sonraki konuşmacıya geçildi" ifadelerini kullandı.

"TEPKİMİZİ DİLE GETİRMELERİNİ SÖYLEDİM"

Özel, şöyle devam etti: "Biz belirli bir süre yetkililere ulaşmaya çalıştık. Sonra bizim güvenlik amirimizi çağırdığımda yetkililer gelmedi, bir yanda tören akıyordu. Tepkimizi dile getirmelerini, Türkiye'nin mesajının yarıda kesilmesinin doğru olmadığını, yeniden yayınlatılması gerektiğini Sayın Erdoğan'ın mesajını söyledim. Çünkü hepimiz adına yayınlanan bir mesajdır."

"FİLİSTİN'E SIRA GELDİĞİNDE KESİLİNCE..."

Özel, son olarak şunları kaydetti:

"Bize tatmin edici bir şekilde şu bilgiyi verdiler; sadece 1 dakikası kalmıştı, sadece salonda kesildi bir kablo temassızlığı yüzünden. Yayına tamamı gitti, biz İletişim Başkanlığı'ndan yetkililerin bunu doğrulaması üzerine açıklamadan tatmin olduğumuzu söyledik. Tam Filistin'e sıra geldiğinde kesilince ve diğer ülkelerden cumhurbaşkanları konuşmuşken bizim cumhurbaşkanımız yarıda kesilince tepki gösterdik ama kötü bir niyet olmadığına ikna olmuş durumdayız."

''O GÜNKÜ HATALARIN BUGÜN FİLİSTİN’DE TEKRARLANDIĞINI HATIRLAYALIM''

Özel, Srebrenitsa’da ilk olarak Türk Bosna Hersek Sancak Temsilcileriyle bir araya geldi. Ardından CHP Lideri Özel, Bakan Tunç ile birlikte eski akü fabrikasında bulunan Potoçari Anma Merkezi'ni gezdi. Özel, ardından Şeref Defterini imzaladı. Özel, deftere şunları yazdı:

“Soykırımın 29’uncu yılında, CHP Genel Başkanı olarak bu büyük acıyı unutmamak, adalet arayışını sürdürmek üzere buradayım. Heyetimizle birlikte insanlık tarihinin en acı ve en utanç verici katliamlarından biri olan Serebrenitsa Katliamı’nı bir kez daha lanetliyoruz. Sorumluluk tüm uluslararası toplumundur. O günkü hataların bugün Filistin’de tekrarlandığını hatırlayalım.”

Resmi tören saat 10.40 itibarıyla bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Basına kapalı olarak gerçekleşen anma töreninde konuşmacılar, dünyanın dört bir yanından gelen siyasi lider ve heyetlerine hitap etti.

Özel ve CHP heyeti, resmi törenin ardından mezarların bulunduğu alana geçerek, Srebrenitsa Anıtı'na çiçek bıraktı. Özel, ardından mezarları başında yakınları için bekleyenlerle konuştu ve başsağlığı diledi. Özgür Özel, ardından cemaatle birlikte cenaze namazı kıldı.