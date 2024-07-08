Erdoğan'ın Esad ile Yeniden Görüşmesine Yurttaş Ne Diyor?

Areda Survey araştırma şirketinin gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre, Türk halkının yüzde 64,3'ü Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin yeniden başlaması ve geliştirilmesi gerektiğini savunuyor.

Erdoğan'ın Esad ile Yeniden Görüşmesine Yurttaş Ne Diyor?

Geçtiğimiz günlerce AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşme yapılabileceğine yönelik açıklamalarının ardından, Türkiye-Suriye ilişkileri yeniden gündem oldu.

Areda Survey araştırma şirketinin geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiği anket, Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yeniden gündeme geldi.

Türkiye genelinde 2.000 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre, Türk halkının yüzde 35,7'si ise Erdoğan-Esad yakınlaşmasına olumsuz değerlendirirken, yüzde 64,3’ü Türkiye ile Suriye ilişkilerinin geliştirilmesini ve ilişkilerin yeniden başlaması gerektiğini savunuyor.

Erdoğan'ın Esad ile Yeniden Görüşmesine Yurttaş Ne Diyor? - Resim : 1

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