AKP'li Eski Vekil ile BBP'li Destici'nin Kızlarının TBMM'de İşe Alındığı Ortaya Çıktı!

AKP eski milletvekili Necdet Ünüvar’ın kızı ile Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin kızının TBMM'de kadroya alındığı ortaya çıktı.

Sağlık Bakanlığı’nda 5 yıl müsteşarlık yaptıktan sonra AKP’den 4 dönem milletvekilliği yapan Ünüvar, 2020’de Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

ÜNÜVAR'IN KIZI İÇİN BÜROKRAT GÖREVDEN ALINDI

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre; Ünüvar’ın kızı Münevver Şeyma Solmazgül kısa süre önce Meclis’te işe alındı.

Destek Hizmetleri Başkanlığı’nda Başkan Yardımcısı olarak iş başı yapan Solmazgül’ün atanabilmesi için Başkan Yardımcısı Arif Erdal isimli bürokrat görevden alındı. Solmazgül’ün yaklaşık 100 bin lira maaş aldığı öğrenildi.

OĞLU 2013'TE ATANMIŞTI

Ünüvar'ın oğlu Alaattin Ünüvar da 2013’te üniversiteyi bitirdikten bir yıl sonra dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız tarafından müşavir atanarak devlette kadro almıştı. 25 yaşında memuriyet sınavına girmeden kadro alan Alaattin Ünüvar halen Ticaret Bakanlığı’nda Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor.

DESTİCİ'NİN KIZI DA 'İŞ BAŞI' YAPTI

BBP lideri Destici’nin kızı Özgül Hilal Destici de Meclis Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda ‘programcı’ kadrosundan iş başı yaptı. Bu arada 2007’de Paris’teki Mevlana etkinliklerine ayakkabısını çıkarıp koltuğa bağdaş kuran Abdüssettar Yarar’ın TBMM’de işe alındığı ortaya çıktı. Konya’da imam hatip lisesinde din öğretmenliği yaparken Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne atanan Yarar, önceki hafta TBMM’de göreve başladı.