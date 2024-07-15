Tarım Deposunda Yangın

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir tarım şirketine ait olduğu öğrenilen depoda yangın çıktı. Yangın olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince uzun süren çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.

Tarım Deposunda Yangın

Yangın, Karapınar - Konya Karayolunun 3. kilometresinde bulunan bir tarım şirketinin deposunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, depoda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden iş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede etkili olan rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Yükselen dumanlar ilçenin büyük bölümünden görüldü. Yangına ilk müdahaleyi yapan ilçe itfaiyesinin talebiyle çevre ilçelerden de söndürme çalışmaları için destek istendi. Yangın uzun süren çalışmalar sonrası kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları ise devam ediyor.

Öte yandan, Karapınar İlçe Kaymakamı Şenol Öztürk ve Belediye Başkanı İbrahim Önal da olay yerine giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İHA

Söylentiyi Duyanlar Nüfus Müdürlüğü'ne Koşuyor... Ücretsiz ve 5 Dakikada Çözülüyor Söylentiyi Duyanlar Nüfus Müdürlüğü'ne Koşuyor... Ücretsiz ve 5 Dakikada Çözülüyor
Bitki Boylarını 10 Karış Birden Uzatan Uygulama! Çiçekleriniz Daha Hızlı Büyüyecek Bitki Boylarını 10 Karış Birden Uzatan Uygulama! Çiçekleriniz Daha Hızlı Büyüyecek
İstanbul'da Orman Yangını! İstanbul'da Orman Yangını!
Kirayı IBAN’a Atanlar Bir Daha Düşünün! İşlem Kesintisi Başına Dert Oldu Kirayı IBAN’a Atanlar Bir Daha Düşünün
ÇOK OKUNANLAR
İmar Planını Tanımadılar! Fahrettin Koca'nın Hastanesi 3 Kat Yükseltildi Koca'nın Hastanesi 3 Kat Yükseltildi
Emekli Maaşına Zamda Son Viraj: Rakam Belli Oldu Emekli Maaşına Zamda Son Viraj
İzmir, Manisa ve Çanakkale'de Orman Yangını: Üç Kişi Hayatını Kaybetti Alevlerin Arasında Cansız Bedenleri Bulundu!
Financial Times’tan Korkutan Analiz! Kamu Çalışanlarının Maaşları Dondurulabilir Kamu Çalışanlarının Maaşları Dondurulabilir
Ankara Kulisleri Hareketlenecek! 'Bahçeli, Erdoğan'ı Tehdit Etti' İddiası 'Bahçeli, Erdoğan'ı Tehdit Etti' İddiası