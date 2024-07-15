İstanbul'da Orman Yangını!

İstanbul Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kısa sürede söndürüldü.

İstanbul'da Orman Yangını!

İstanbul Maltepe'de Büyükbakkalköy Mahallesi, Başıbüyük mevkiinde bulunan ormanlık alanda 15.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman bölge müdürlüğüne bağlı araçlar müdahale etti. Yangın, karadan ve havadan yapılan müdahale ile söndürüldü. Söndürme çalışmalarına vatandaşlarda kazma, kürek ve yangın tüpleriyle destek verdi.

Ekiplerin yanan bölgedeki söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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