İstanbul'da Orman Yangını!

İstanbul Maltepe'de Büyükbakkalköy Mahallesi, Başıbüyük mevkiinde bulunan ormanlık alanda 15.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman bölge müdürlüğüne bağlı araçlar müdahale etti. Yangın, karadan ve havadan yapılan müdahale ile söndürüldü. Söndürme çalışmalarına vatandaşlarda kazma, kürek ve yangın tüpleriyle destek verdi.

Ekiplerin yanan bölgedeki söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA