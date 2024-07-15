Kirayı IBAN’a Atanlar Bir Daha Düşünün! İşlem Kesintisi Başına Dert Oldu

Yargıtay, banka hesabı üzerinden kira ödeyen milyonlarca kiracıyı ilgilendiren önemli bir karar aldı. Mahkeme, bankanın kestiği ücretin banka masraflarından kaynaklandığını belirtti. Yeniçağ'da yer alan habere göre, kirasını IBAN üzerinden ev sahibine gönderen bir kiracı hakkında ev sahibi dört ay sonra kiracının eksik kira ödediğini gerekçe göstererek icra takibi başlattı. Ancak kiracı ödemelerini düzenli ödediğine dair banka üzerinde yaptığı IBAN üzerinden yaptığı ödemeleri göstererek itiraz etti. Fakat ev sahibi kiraların eksik ödendiğinde ısrar ederek kiracının konutundan tahliyesini istedi.

Davada kiracı ödemelerini düzenli yaptığını ancak IBAN üzerinden gerçekleştirdiği banka ödemelerinde işlem ücreti olarak 31,50 liranın kesildiğini, bu kesintinin kendisinden kaynaklanmadığını ifade etti.

MAHKEME KİRACININ GEREKÇESİNİ KABUL ETMEDİ

Mahkeme, bankanın kestiği işlem bedelinin banka masraflarından kaynaklandığına hükmetti. Mahkeme kiracının baştan elden ödeme talep ettiğini ve bu nedenle ev sahibinin bu masrafa katlanması gerektiğine karar vererek davayı reddetti.

İTİRAZ ETTİ: KARAR BOZULDU

Ev sahibi bu karara itiraz ettiğinde, Yargıtay ilk mahkeme kararını bozdu. Ancak yeniden yapılan yargılamada da aynı karar çıktı. Ev sahibinin temyiz başvurusu üzerine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu devreye girdi.

KİRA BEDELİ EKSİZSİZ ULAŞMALI

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, kira bedelinin tam ve eksiksiz olarak ev sahibine ulaşması gerektiğini belirterek, banka üzerinden yapılan kira ödemelerinde kesilen havale işlem masrafının kiracıya ait olduğunu vurguladı. Bu sebepten dolayı havale ücreti kesintisi yapılan kira bedeli nedeniyle ev sahibine eksik ödeme yapıldığına hükmetti ve kiracının tahliye edilebileceğini hatırlattı.

KİRACI ÖDEMELİ

Kiracının ödemekle yükümlü olduğu borçlar, kiralayıcıya elden teslim edilerek veya banka hesabı aracılığıyla yapılacak şekilde belirtilirken, banka hesabı üzerinden yapılan kira ödemelerinde ise havale ücretinin kiracı tarafından karşılanması gerektiği ifade edildi.

Karar şu şekilde: "Eksik yapılan ödemeler belirtilen şekilde gerçekleştirilmediği takdirde yasal olarak kabul edilmez. Mahkeme, takip edilen eksik kira bedelleri üzerine yapılan itirazı reddetmeli ve kiracının tahliyesine karar vermelidir. Mahkeme kararı oy çokluğuyla bozulmuştur."