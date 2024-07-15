Tek Bir İz Bile Yok: Tortum Çayı 8 Aylık Bebeği Yuttu

Erzurum'da heyelanda sürüklenen araçta bulunan 8 aylık bebek, tüm arama çalışmalarına rağmen hala bulunamadı. Bebeğin annesinin cansız bedeni olay yerinden 6 kilometre uzaklıkta bulunmuştu.

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Tek Bir İz Bile Yok: Tortum Çayı 8 Aylık Bebeği Yuttu

Erzurum'un Tortum ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda içinde 1'i bebek, 5 Suriye uyruklu kişinin bulunduğu hafif ticari araç, Tortum Çayı’na sürüklendi. Araçtaki 3 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, akıntıya kapılan annenin olay yerinden 6 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaşıldı. 8 aylık bebeği ise arama çalışmaları sürüyor.

13 Temmuz'da akşam saatlerinde Tortum ilçesi kırsal Pehlivanlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen ve içinde 1'i bebek 5 Suriye uyruklu kişinin bulunduğu hafif ticari araç, Pehlivanlı Mahallesi'nde, sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanla Erzurum-Artvin kara yolunun kenarından geçen Tortum Çayı'na sürüklendi.

Araçtaki 3 kişi kendi imkanları ile kurtuldu ancak anne ile 8 aylık oğlu ise suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. AFAD'a bağlı dalgıç ekipler, aracın sürüklendiği yerden 6 kilometre mesafede annenin cansız bedenine ulaştı. Tortum Çayı'na yuvarlanan hafif ticari araç, olay yerine getirilen vinçle sudan çıkarıldı.

BEBEKTEN BİR İZ BULUNAMADI

Tortum Çayı'nda kaybolan 8 aylık bebeği arama çalışmaları bugün de devam etti. Erzurum, Tokat, Sivas AFAD, Erzurum ve Van JAK ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin arama kurtarma ekipleri Tortum Çayı'nı aradı. Dalgıçlar su içinde diğer görevliler ise kıyıda yürüyerek bebeği bulmaya çalıştı. Meteorolojinin sağanak yağmur uyarısı yaptığı bölgede arama çalışmalarını sürdüren ekipler, bebekten bir iz bulamadı.

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