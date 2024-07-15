Konya'da Skandal: Mahalle Muhtarı, Swinger Partisinde Tanıştığı Kadının Kızını İstismar Etti, Anne Videoya Çekti!

Konya'da swinger partisinde tanışan Murat M. ile Meral A. birlikte yaşamaya başladı. Murat M., Meral A.'nın 14 yaşındaki kızını yıllarca istismar etti. Konya'da yaşanan korkunç olayın detayları mide bulandırdı.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesine bağlı bir mahallenin önceki dönem muhtarı evli Murat M., 2018 yılında swinger (eş değiştirme) partisinde tanıştığı Meral A. ile 2020 yılından itibaren dini nikahlı olarak birlikte yaşamaya başladı.

Murat M. eşinden boşanan ve velayeti annesinde olan Meral A'nın o dönem 14 yaşında olan kızı S.N.A'yı istismar etti.

Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre çektiği görüntüleri yine kendisi gibi çocuklara istismarda bulunan birine gönderdi. ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi tarafından görüntülerin tespit edilip, ihbarda bulunulması üzerine Murat M. ve anne Meral A. geçtiğimiz Şubat ayında gözaltına alındı. Murat M'nin S.N.A'ya yaptığı istismarda telefonunda ele geçirildi. Her iki şüpheli de 18 Şubat günü tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Murat M. ve anne Meral A. hakkında 'Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'Çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 88 yıla kadar hapis cezaları istendi.

İddianamede Meral A.'nın kızının istismar edilmesine göz yumduğu hatta kızı istismar edilirken görüntülerin birçoğunun ise onun tarafından çekildiği belirlendi.

Cumhuriyet Savcısı iddianamede anne Meral A. hakkında, kızı istismara uğrarken engel olmadığını, bir de istismara uğrayan kızını görüntüye aldığını, kızını Murat M. ile yalnız başına evde bırakarak Murat M. ile ortak hareket ettiğini, Murat M. ile kızı üzerinde ortak hakimiyet kurduklarını, Murat M.'nin istismar eylemlerine doğrudan iştirak ettiğini belirledi.

Murat M.'nin istismar görüntülerini 2022 yılında Bursa ve Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma yürütülen S.T'ye attığı, S.T'nin de kendi kızlarını istismar ettiğine dair Murat M'ye mesajlar gönderdiği de tespit edildi.