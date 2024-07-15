Alüminyum Yüklü TIR'dan 23 Kaçak Göçmen Çıktı

Amasya’da polis tarafından durdurulan alüminyum ham maddesi yüklü TIR'dan Afganistan uyruklu 23 kaçak göçmen çıktı.

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Alüminyum Yüklü TIR'dan 23 Kaçak Göçmen Çıktı

Edinilen bilgiye göre, Ağrı’dan Kocaeli Gebze’ye doğru gitmekte olan İran plakalı 25 ton alüminyum ham maddesi yüklü TIR, Amasya merkez Taşova kavşağı uygulama noktasında durduruldu.

Amasya Emniyet Müdürlüğü’ne çekilen TIR'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından arama yapıldı. TIR'ın dorsesinden 23 Afganistan uyruklu göçmen çıktı.

İran uyruklu sürücü P.H (40) gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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