CHP'den Bahçeli'nin Elini Öpen Emniyet Müdürü Hakkında Çağrı: 'Derhal Emekli Edilmeli'

Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret eden Bahçeli'yi elini öperek karşılamıştı. O fotoğrafa CHP'den tepki geldi. "Polis, asker el eöpmeye başlarsa bu ülke daha çok 15 Temmuz'lar yaşamaya gebedir" diyerek, "Bu emniyet müdürü derhal emekli edilmelidir" ifadelerini kullandı.

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CHP'den Bahçeli'nin Elini Öpen Emniyet Müdürü Hakkında Çağrı: 'Derhal Emekli Edilmeli'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'un 8'inci yıl dönümünde Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'in karşılama sırasında Bahçeli'nin elini öpmesi ise tartışmalara yol açtı.

CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşanan duruma tepkisini dile getirdi.

Polis ve askerlerin siyasi parti liderlerinin elini öpemeyeceğini ifade eden Bakan, Karadeniz'in emekli edilmesi gerektiğini belirtti.

'BU EMNİYET MÜDÜRÜ DERHAL EMEKLİ EDİLMELİDİR'

"Devlet Bahçeli'nin elini öpen şahıs EGM Özel Harekat Daire Başkanı Süleyman Karadeniz

Üzerindeki o üniforma Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil eder.

Devletin Polisi, askeri bir siyasi parti liderinin elini eteğini öpmez, önünde de eğilmez.

Türk polisi, askerinin başı her zaman diktir.

Polis, asker el öpmeye başlarsa bu ülke daha çok 15 Temmuz’lar yaşamaya gebedir.

Bu emniyet müdürü derhal emekli edilmelidir."

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CHP Devlet Bahçeli
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Bahçeli'den Gölbaşı'ya ziyaret: Özel Harekat Başkanı Elini Öptü Özel Harekat Başkanı, Elini Öperek Karşıladı
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