TKP'den İstanbul'da ulaşım zammı protestosu: 'Emekçiler İstanbul'u sırtında taşıyor, onlar da İstanbullu emekçileri ücretsiz şekilde taşımak zorunda'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), bugün Bakırköy Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde ulaşıma zam gündemiyle toplandı.

TKP'DEN EYLEM

Yapılması beklenen %57 oranında zamla ilgili, Türkiye Komünist Partisi toplantının gerçekleştiği Bakırköy'deki tesisin önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

"Ulaşım haktır, zamlara karşı ayağa kalk" pankartı taşıyan TKP'liler eylemde, "Ulaşım haktır, satılamaz", "Boyun eğme, haklarına sahip çık" sloganları attılar.

"EMEKÇİLER İSTANBUL'U SIRTINDA TAŞIYOR, ONLAR DA EMEKÇİLERİ ÜCRETSİZ TAŞIMAK ZORUNDA"

TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam toplantının gerçekleştiği tesisin önünde bir açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da asgari ücret alan bir emekçi eğer içeride konuşulan zam oranı kabul edilirse, maaşının %10'unu ulaşıma verecek. Bu hak mı? Bu düpedüz soygundur. Biz TKP olarak bu soygunun karşısında dimdik ayakta duracağız. İstanbullu emekçiler İstanbul'u sırtında taşıyor, içerde zam oranını konuşanlar da duysun: Onlar da İstanbullu emekçileri ücretsiz şekilde taşımak zorundalar. Bu kenti de ülkeyi de cehenneme çevirdiler. Biz diyoruz ki başka bir düzen mümkün. Belediyelerin şirketleşmediği, devletin halkın ihtiyaçlarına uygun devletçi, planlı, eşitlikçi politikalarla yol alması mümkün. Bunun için TKP mücadelesini büyütecek. Bu cehennemi yıkacağız, hak ettiğimiz güzel ülkeyi kuracağız. Hırsızlardan hesap soracağız, hayatımızı çalanların da yakasına yapışacağız. Bu toplantıyı yaparken bunu unutmasınlar."

ZAM KARARI ERTELENDİ

Protestonun ardından başlayan UKOME toplantısı sonucunda toplu ulaşım ücretlerine zam yapmak üzerine yapılan toplantıda zam kararı çıkmadı.

Karar, alt komisyona gönderildi. Zam kararı yeniden görüşülecek.