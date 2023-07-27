CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Akbelen'e gidiyor

Akbelen Ormanı'nda açılmak istenen maden sahasına karşı direniş sürerken CHP lideri Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin köylülere desteğe gideceği öğrenildi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Akbelen'e gidiyor

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı’nda açılmak istenen maden sahasına karşı direniş dördüncü gününde de sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 10'a yakın milletvekili köylülere destek olmak için yarın bölgeye gidecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve 10'a yakın milletvekili direnişe destek vermek için yarın Akbelen'e gidecek.

"DİRENİŞE DESTEK VERECEĞİZ"

Cumhuriyet’ten Nagihan Yılkın’ın haberine göre, CHP Grup Başkanı Özgür Özel konuya ilişkin Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "AKP 'Seçimi kazandım. 5 yıl boyunca Meclis ayağıma dolanmasın. Sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri olmasın her şeyi bildiğimiz gibi yapalım' istiyor. Hem Meclis'te direndik, hem de sahada direneceğiz. Yarın Akbelen'de olacağız, direnişe destek vereceğiz" dedi.

"Kimse kendisini yalnız hissetmesin, biz buradayız" diyen Özel, "CHP grubu kimin yanında olması gerekiyorsa onun yanında olacak. Nerede olması gerekiyorsa orada olacak. Sokaktan da meydandan da korkmadan Meclis'teki mücadeleyi de bırakmadan devam edecek" ifadelerini kullandı.

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CHP Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel Akbelen Ormanı
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