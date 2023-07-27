CHP'li Ağbaba'dan 'İşsizlik Sigortası Fonu' tepkisi: İşçinin kara gün akçesine patronlardan hortum

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, krize rağmen İşsizlik Sigortası Fonu’nun işsiz kalan emekçileri değil, patronları ayakta tutmaya devam ettiğini savundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Veli Ağbaba, bugün yaptığı yazılı açıklamada İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni’nin Haziran 2023 verilerini değerlendirdi.

Ağbaba’nın açıklaması şöyle:

“Patronlara yılın ilk yarısında işsizlik fonundan verilen teşvik miktarı 20 milyar liraya dayandı. Geçen yıl aynı dönem verilen 11 milyar 373 milyon lira destek, bu yıl yüzde 73 artarak 19 milyar 765 milyon lira oldu. Bu rakamlara henüz parlamentoda kabul edilen yeni teşvik rakamı dahil değil. İlk altı ay işçi başına 400 lira olarak ödenen destek yıl sonuna kadar 500 lira olarak ödenecek. Yılın sonuna kadar fondan en az 19 milyar lira daha kaynağın patronlara aktarılması öngörülüyor. Aktarılan kaynak 2023 yılının tamamında 40 milyar lirayı aşacak. 2016 yılında işverene verilen teşvik miktarı 910 milyon liraydı, yıl sonu bu rakam en az 43 kat artmış olacak. Böyle bir kaynak transferi dünyada görülmüş şey değil. İşçi için toplanan paraların patronlara aktarılması şeytanın aklına gelmez.

“İŞSİZ KALANA 10 AY, PATRONA SÜRESİZ”

Fon 2016 yılından beri işsiz kalan emekçilere değil, işverenlere kaynak aktarmanın bir aracı haline geldi. 2016 yılında yüz lira olarak başlayan teşvik uygulaması bugün 500 liraya kadar çıktı. İşsiz kalanlar işsizlik maaşından en fazla 10 ay boyunca yararlanabiliyor, ama patronlara fondan verilen teşvikler yıllardır artarak devam ediyor. Adı İşsizlik Sigortası Fonu ama patronlara hizmet ediyor. Ya bu fonun adını değiştirin ya da kaynaklarını zorda kalan işçilere aktarın.”

Kaynak: ANKA