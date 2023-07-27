RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den AKP'ye giderayak 'beni unutmayın' mesajı: Nerede görev alacağı belli değil ama gözü yükseklerde

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’in görev süresinin dolmasına sayılı günler kala, Netflix, Disney +, Amazon Prime Video, MUBİ, Bein ve Blu TV için harekete geçildi. Yapılan son toplantıda dijital yayın platformlarına üst sınırdan idari para cezaları yağdı. Şahin’in giderayak yaptığı bu hamle, Ankara kulislerinde AKP yönetimine kendini gösterme çabası olarak yorumlandı.

Dijital platformların Resmi Gazete’de 1 Ağustos 2019’da yayımlanan kararla RTÜK’e bağlanmasına rağmen, bugüne kadar büyük bir yaptırım uygulanmazken, AKP’li Şahin’in görev süresi biterken Netflix, Disney +, Amazon Prime Video, Mubi, Bein ve Blu TV’ye ceza yağdı.

GİDERAYAK CEZA YAĞDIRDI

RTÜK üst kurulun toplantısında internet yayıncılığındaki içerikler görüşülürken, Netflix, Disney +, Amazon Prime Video, Mubi, Bein ve Blu TV yapımlarında LGBTİ’lere yer verildiği için, iktidar cephesinin dilinden düşmeyen ‘toplumsal ve kültürel değerler ile Türk aile yapısına aykırı’ olduğu gerekçesiyle platformlara üst sınırdan idare para cezası verdi.

RTÜK, Netflix’te yer alan Anne+ ve Élite isimli yapımlar için "eşcinsel ilişkiler yer aldığı" gerekçesiyle yayıncı platform hakkında üst sınırdan idari para cezası uygulama kararı aldı.

Amazon Prime Video’da yayınlanan “Modern Love” isimli yapımı ise "toplumun manevi değerlerine ve ailenin korunması ilkesine aykırı" olarak değerlendirilirken üst sınırdan ceza verildi.

Üst Kurul, BluTV’nin "The Book Of Queer" isimli dizisine de "LGBTQ+ öğeleri barındırdığı" gerekçesiyle üst sınırdan ceza verirken, beIN MOVIES STARS’da yayınlanan "Lost Highway" isimli filmin de "6112 sayılı yasada sıralanan yayıncılık ilkelerini ihlal ettiği" kanaatine vardı bu yapım da diğer platformlardaki yapımlar gibi aynı kaderi paylaştı.

BAKANLIK MI BEKLİYOR?

RTÜK tarafından alınan kararın zamanlaması ise oldukça manidar. Zira, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in görev süresi kısa zamanda sona eriyor.

Ebubekir Şahin’in yönetimindeki RTÜK’ün, uzun süredir AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gibi iktidar cephesinin tepesinden dillendirilen LGBTİ düşmanlığını körüklemesi akıllarda soru işareti yarattı.

Görev süresi sona erecek olan Şahin'in yeni dönemde nerede görev yapacağı bilinmiyor ancak Ankara kulislerinde Şahin'in bakanlık beklediğini söylediği konuşuluyor. Kaynaklar, Şahin'in bakan olma ihtimalinin çok zayıf olduğunu kaydetti.

RTÜK YETKİYİ 2019’DA ALDI

İnternet yayınları 1 Ağustos 2019’da Resmi Gazete’de yayımlanan kararla RTÜK’e bağlanmıştı.

Yayımlanan yönetmeliğe göre, yayınlarını internet üzerinde sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcılarına RTÜK’ten yayın lisansı alma koşulu getirilmişti.

Ayrıca bu platformların yine RTÜK denetiminden geçeceği belirtilmişti.

‘4 DEĞİL, 2 YERDEN MAAŞ ALIYORUM’

RTÜK Başkanı Şahin geçtiğimiz yıllarda Halkbank’ın da yönetim kuruluna atanmıştı. Şahin’in bir kurumda daha yönetim kurulunda görev yapmasının ardından Basın İlan Kurumu Hükümet Temsilciliği, Wushu Kung Fu Federasyonu As Başkanlığı ve TÜRKSAT yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunması 4 maaş aldığı şeklinde yorumlanmıştı. Şahin ortaya atılan iddiaların ardından Şahin, TÜRKSAT’taki görevinden istifa etmişti.

Şahin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 4 yerden değil, 2 yerden maaş aldığını söylemişti.

Ankara 3. İdare Mahkemesi, Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'nin RTÜK Başkanı Şahin'in aynı anda TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyesi olamayacağına dair itirazını haklı bulmuş ve Şahin’in daha sonra istifa etmiş olsa bile TÜRKSAT yönetiminde görev almasının, “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri”ne aykırı olduğuna karar vermişti.

Kaynak: Gerçek Gündem