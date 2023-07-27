Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yağış uyarısı geldi.

Zonguldak Valiliği'nden açıklanan verilere göre, Batı Karadeniz bölgesinde; Zonguldak, Düzce, Bartın ve çevreleri ile Bolu ve Karabük'te kuvvetli yağış olacağı buna karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelerde şu ifadelere yer verildi:

"27/07/2023 Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de (Zonguldak, Düzce, Bartın, Karabük ve Bolu) beklenen kuvvetli yağışların aralıklı ve yerel olarak cuma günü sabah saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasın beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Kaynak: Gerçek Gündem