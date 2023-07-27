Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli yağış uyarısı!
Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak, Düzce, Bartın ve çevreleri ile Bolu ve Karabük için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Uyarıda, dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yağış uyarısı geldi.
Zonguldak Valiliği'nden açıklanan verilere göre, Batı Karadeniz bölgesinde; Zonguldak, Düzce, Bartın ve çevreleri ile Bolu ve Karabük'te kuvvetli yağış olacağı buna karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.
Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelerde şu ifadelere yer verildi:
"27/07/2023 Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de (Zonguldak, Düzce, Bartın, Karabük ve Bolu) beklenen kuvvetli yağışların aralıklı ve yerel olarak cuma günü sabah saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasın beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
Kaynak: Gerçek Gündem