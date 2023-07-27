Direniş dördüncü gününde: Akbelen'de ağaç katliamı devam ediyor

Akbelen Ormanı’nda, 24 Temmuz’da sabah saat 05.30’da Jandarma ile birlikte başlayan ağaç kesimi dördüncü gününde de devam ediyor. Akbelenliler, ağaç kesimine karşı direnişi sürdürüyor.

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Direniş dördüncü gününde: Akbelen'de ağaç katliamı devam ediyor

Akbelen Ormanı’nda, 24 Temmuz’da sabah saat 05.30’da Jandarma ile birlikte başlayan ağaç kesimi dördüncü gününde sürüyor. Akbelenlilerin ve çevrecilerin ağaçların kesilmemesi için direnişleri de devam ediyor.

Muğla İkizköy’deki kömür maden sahasının genişletilmesi çalışmalarına karşı Akbelen Ormanı’nı korumak için vatandaşların iki yıldır sürdürdükleri doğa nöbeti alanına 24 Temmuz’da sabaha karşı saat 05.30’da çok sayıda jandarma ekibi ve TOMA’lar sevk edilmişti.

Akbelenli köylülerin doğa direnişi de ağaçların kesilmesi de dördüncü günüde sürüyor.

Kaynak: ANKA

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Akbelen Ormanı
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