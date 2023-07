Bakan Tiryaki'den açıklama: Antalya'daki yangın kontrol altına alınamadı

Antalya’nın Kemer ilçesi Değirmendere Mahallesi’nde pazartesi günü 21.08’de başlayan orman yangını, yüksek kesimlerde, sarp ve dağlık alanda bir vadi içinde devam ediyor. Bölgedeki çalışmaları takip eden Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, yangının son durumu hakkında Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı’nda açıklamalarda bulundu.

Tiryaki, pazartesi gecesi 21.08 sıralarında Kemer ilçesi Değirmendere Mahallesi’nde başlayan yangının üzerinden 2 günü aşkın bir zaman geçtiğini belirtti.

Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesinde iklim değişikliği nedeniyle son günlerde yangınların arttığını gördüklerini ifade eden Tiryaki, ”Komşu ülkelerimizde büyük yangınlar devam ediyor. Son yıllarda orman yangınlarıyla tüm kamu kuruluşları adeta bir seferberlik içindedir. 2 günü aşkın süredir devam eden Kemer’deki yangın kontrol altına alınmış olmamakla birlikte aslında arazi koşullarının derin vadiler, sarp kayalıklardan oluşması nedeniyle bugüne kadar karadan müdahale edilememiştir. Yangının başlamasından 8 dakika sonra hava ve kara araçlarıyla olay yerine intikal etmiştir. Havadan söndürme çalışmalarına başlamış, bugün itibariyle gece görüş helikopteriyle bugüne kadar havadan müdahale devam ediyor. Yangın çok büyük bir alanda etkili olmamıştır. Basın kuruluşlarında, ‘2 günü aşkın süredir devam eden yangın söndürülemedi’ şeklinde haberler görülmektedir. Evet yangın kontrol altına alınamamış olmakla birlikte kısa dar kanyonların arasına sıkıştırılmış, etrafı kara araçlarıyla çevrilmiş, hava araçlarıyla bölge dövülmektedir. Yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum yoktur. Boşaltılan köy, mahalle yoktur. Can kaybımız yok, yanan yerlerde farklı canlı ve bitkiler var, bu da çok üzücüdür” dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ SAATLERDE KONTROL ALTINA ALABİLİRİZ"

Dün itibariyle ülkemizin farklı yerinde 8 adet yangının çıktığını dile getiren Tiryaki, “İstanbul’da, İzmir’de 2 adet, Çanakkale, Yalova’da yangınlar çıkmış ve kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Buradaki yangın halen şu an için için vadilerde devam etmektedir. Kara araçlarımız açılan yoldan belirli mesafede ulaşabilmiştir. Bölge Beydağları Milli Parkı sınırlı içinde kalan bir alandır. Yangınların önemli bir kısmı insanımızım ihmal ve dikkatsizliğinden kaynaklanmaktadır. Vatandaşlarımızı duyarlılığa davet ediyoruz. Bu yeşil vatanı korumak için başta orman teşkilatı başta olmak üzere cansiperane eden çalışanlarımızdan 130’un üzerinde şehit verilmiştir. Yangının çıktığı saatte 38 dereceyi nemin yüzde 10’un altına düştüğü ve yangın için her türlü ortamın hazır olduğu saatte çıkmıştır. Dün itibariyle nem çok düşüktü, bugün üçüncü günümüz. Ama görüldüğü gibi dumanların kaplandığını görüyorsunuz. Yangının önümüzdeki saatler içinde kontrol altına alabileceğimizi söyleyebiliriz. Bu saat itibariyle tedbirli olmak amacıyla kara araçlarımız, 70’in üzerinde arazöz, gece de helikopterlerimiz çalıştı. Yangının kontrol altında tutmak için teyakkuzda bekliyoruz. Bir vadinin içinde yangın devam ediyor” diye konuştu.

"KARADAN HENÜZ MÜDAHALE EDİLEMEDİ"

Yangının bir vadinin içinde devam ettiğini ifade eden Tiryaki, “Karadan bu saat itibariyle henüz müdahale yapılamamıştır. Bu kadar uzun sürmesine önümüzdeki saatlerden itibaren inşallah kontrol altına alabileceğimizi söyleyebilirim, şu an itibarıyla tedbir amacıyla onlarca arazöz helikopter çalıştı. Uçakların bazılarını başka bölgelere aktardık. Gece de helikopter çalıştı. Şu an itibarıyla helikopter ve uçaklarla söndürmeye devam ediyoruz, kara araçları arazöz ve iş gücüyle yangını kontrol altına tutmak amacıyla teyakkuzda bekliyoruz. İnsanlarımızı duyarlılığa davet ediyoruz. Bir vadinin içerisinde yangın devam ediyor. Yaklaşık 400 hektarlık alanda. Yangın 2,5 gündür devam etmesine rağmen vadinin içi yanıyor. Hava araçlarıyla mücadelemiz devam ediyor. Karadan henüz müdahale yapılamamıştır. Yangından etkilenen alan çok büyük alan değil. Elbette bir ağacın etkilenmesini kimse arzu etmez. 2,5 gündür devam eden yangında çok büyük alan etkilenebilirdi. İnşallah can kaybı olmadan, turizm tesislerini etkilemeden kontrol altına aldık haberini sizlerle paylaşırız” diye konuştu.

"400 HEKTARI GEÇMEYEN ÇOĞUNLUĞU KAYALIK ALAN"

Yangının 400 hektara yaklaşan bir alanda etkili olduğunu ifade eden Tiryaki, “400 hektarı geçmeyen bunun önemli kısmı tamamen kayalık bir alan. Zirve kayalıkların bulunduğu alan ve kayaların eteklerindeki vadiler ile kanyonda yangın devam etmektedir. Yerleşim alanları ile ilgili şu an tehlike söz konusu değil” açıklamasını yaptı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yangının ilk günü tedbir için hastaların tahliye edildiği Kemer Devlet Hastanesi’nde poliklinik hizmetlerinin devam ettiğini söyledi.

Kaynak: İHA