Türkiye Yüzyılı, gençleri 'teğet' geçti: On binlerce öğrenci kazandığı halde üniversiteye kayıt yaptıramıyor

CHP’li Gürsel Tekin, öğrencilerin geçen sene üniversiteyi kazanan on binlerce öğrencinin kayıt yaptıramadığına dikkat çekti. Tekin, “Geçtiğimiz günlerde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından adayların tercih süreçleri başlayacak. Ama asıl önemli soru şu: Geçen yıl, 106 bin gencimiz kazandığı halde üniversite kapısından geri dönmüştü! Bu yıl kaç gencimiz kazandığı halde kayıt yaptıramayacak? Farkında mıyız? Türkiye’nin bundan daha önemli bir gündemi olabilir mi?” ifadelerini kullandı.

CHP’li Gürsel Tekin, “Bir ülke düşünün üniversiteyi kazanan 106 bin genç üniversiteyi kazandığı halde kayıt yaptıramıyor. Gerçekten çok üzücü bir durum. Bunun temelinde, barınma sorunu ve ekonomik krizin gençlerimizin geleceğine etkisini açıkça görüyoruz. Kira fiyatları aldı başını gitti. Gerçekten öğrencilik çok zorlaştı” diye konuştu.

Tekin açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Ekonomi en çok ülkemizde eğitimi vurdu desek yeridir. Geçen yıl Üniversiteyi kazandığı halde devlet üniversitesine 86 bin 975 öğrenci kayıt yaptırmamış. Vakıf üniversitelerinde 18 bin 977 kişi yani toplam 105 bin 772 öğrenci okula kaydını yapmamış. 50 bin öğrenci tıp kazandığı halde okula gidememiş. 50 bin diş hekimi okul kazanmış okula gidemiyor. 80 bin eczacı okula gidemiyor. 150 bin hukuk fakültesi öğrencisi kazandığı halde kayıt yaptıramıyor. Daha önce kayıt yaptırabilecek yüz binlerce genç bugün yardıma muhtaç hale gelmiş durumda. Türkiye’nin bundan daha önemli bir gündemi yoktur ve olmamalıdır da.

‘KAYIT DONDURMAK İÇİN FAKİRLİK BELGESİNE İHTİYAÇ VAR’

‘Gençlerin geleceğini ve umudunu çalmak bu ülkeye yapılmış en büyük ihanet olacaktır’ diyen Tekin, “Geçen yıl bu zamanlar hiç unutmuyorum. Üniversiteye kayıt yaptırmaya gitmesi gereken gençler muhtarlıklara akın ediyordu. Neden biliyor musunuz? Kayıt dondurmak için fakirlik belgesine ihtiyaçları var da ondan" ifadelerini kullanarak, geçmiş yıllardaki verileri şöyle paylaştı:

2018 yılında 2 milyon 797 bin 214 öğrencinin kayıt yaptırdığı İstanbul'da bu sayı 2021 yılında 1 milyon 766 bin 822'ye, aynı süreçte, Ankara'da 1 milyon 210 bin 557'den 835 bin 474'e,

İzmir'de 953 bin 576‘dan 519 bin 71'e,

Konya'da 498 bin 644'ten 286 bin 55'e,

Antalya'da 528 bin 656'dan 294 bin 936'ya,

Bursa'da 355 bin 338'den 214 bin 558'e,

Eskişehir'de 400 bin 927'den 228 bin 296'ya,

Trabzon'da 215 bin 211'den 92 bin 856'ya gerilemiştir.

Üniversiteye yerleşmeye hak kazandığı halde okula kayıt yaptırmayan öğrencilerin sayısı; 2020 yılında 10 bin, 2021 yılında bu sayı 47 bine, 2022’de ise 106 bine yükselmiştir. Bu demek oluyor ki, iki yıl içinde yüzde 960 oranında artış var. Sosyal devlet ne için var? Herkesin eğitim hakkına sahip olması ve eğitim seviyesinin yükselmesi için var! Sosyal devleti geçtik, 2023, “Türkiye Yüzyılının” başlangıcı olacak demişlerdi. Oldu. Olan gençlere yani geleceğimize oldu. Önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz. 2022’de 106 Bin olan sayı, 2023’de kaç olacak? İşte, Türkiye Yüzyılı: Hayal tacirliği ve gençler.

Kaynak: Gerçek Gündem