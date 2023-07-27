Yüzde 57 isteniyordu: İstanbul'da toplu ulaşıma zam toplantısında yeni gelişme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu taşıma zam teklifi sonraki toplantıya ertelendi.

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Yüzde 57 isteniyordu: İstanbul'da toplu ulaşıma zam toplantısında yeni gelişme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yapılmak istenen zam oranında anlaşılama sağlanamadı. Karar alt komisyona gönderilirken zam kararı olağanüstü UKOME toplantısına kaldı.

İBB UKOME temmuz ayı olağan toplantısı bugün Zeytinburnu’ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde yapıldı. Toplantıda toplu ulaşım ücret tarifelerinin düzenlenmesi teklifi görüşüldü.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası taksi ücretlerine yüzde 100 zam talep ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri yüzde 40, personel servisleri için yüzde 200, okul servisleri için yüzde 82 zam istedi. İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan ise zam taleplerini yüzde 57,07 olarak açıkladı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce’nin başkanlık yaptığı oturumda söz alan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, iğneden ipliğe gelen zamları gerekçe göstererek yüzde 100 zam talep ettiklerini söyledi.

Zam oranında uzlaşı sağlanamaması üzerine İBB’nin yüzde 57,07’lik zam teklifinin alt komisyona gönderilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Buğra Gökce, temmuz ayı enflasyon oranının açıklamasının ardından yeni ücret tarifesini belirlemek üzere olağanüstü UKOME toplantısı çağrısı yapılacağını belirtti.

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