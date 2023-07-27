İmamoğlu, 'değişim' çağrısına yurttaşlardan gelen önerileri paylaştı: 'Değişim ve yeniliği kucaklayan yeni bir parti...'

14-28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'de başlayan değişim tartışmaları devam ederken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, http://iktidaricindegisim.org alan adıyla bir web sitesi açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “CHP’de değişim, Türkiye’de değişim, İktidar için değişim” için yurttaşlardan gelen önerileri sosyal medya hesabından paylaştı.

İmamoğlu, “Bu çağrımıza destek olan ve katkı sunan herkese çok TEŞEKKÜR EDERİM. Gelen öneriler ve yorumlar şu konularda belirginleşti” diyerek, önerileri şöyle sıraladı:

-Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor. Toplumun ihtiyaçlarına uygun net bir vizyon ve politikalar belirlenmesini, kapsayıcı bir demokrasi ve laiklik anlayışının üretilmesini bekliyor.

-Tabanla bağlantıların güçlenmesi, demokratik, hizmet odaklı bir muhalefet yapısının, dilinin ve üslubunun oluşturulmasını bekliyor.

-Değişim ve yeniliği kucaklayan, yeni bir parti yapısı görmek istiyor. Gençlerin ilgisini çekecek yapıların teşvik edilmesini, gençlerin güçlendirilmesini, talep ediyor.

-İletişimi güçlendirmemizi, değişim vizyonumuzu duymak istiyor.

-Ayakları yere basan bir siyaset benimsememizi, Atatürk ilkelerine bağlı bir tutumu öne çıkarmamızı bekliyor."