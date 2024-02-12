TİP'te Gökhan Zan ayrılığı: Parti günlük popülist yaklaşımlarla aday tanıtıyor, düzen siyasetinden farkımız kalmayacak

Büyük felaket olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinden ciddi yıkım yaşayan Hatay’da yaptıklarıyla halkın sevgisini kazanan Gökhan Zan, Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

Gökhan Zan 14 Mayıs Genel Seçimlerinde İYİ Parti’den Hatay Milletvekili Adayı olmuş ama seçilememişti. Sonrasında ise partiden ayrılmıştı.

Adaylığı ile ilgili konuşan Zan şunları söylemişti:

"İlk çağrım Sayın CHP yöneticilerine, deprem suçlarına adı karışmış birini yeniden aday göstermeniz kabul edilemez. Yaptırdığınız hiçbir anket, enkazda yaşamını yitiren 50 binden fazla canımızı, insanımızın olduğu gerçeğinden daha doğru sonuçlar vermez. Yapmayın. İkinci çağrım ise Lütfü Savaş’adır. Gelin değerli halkım, çekilin ve Hatay İttifakı’nın etrafında birleşelim. Lütfen bu çağrımızı duyun. Buradan tüm Hatay halkına, hep birlikte bu kötü gidişe dur diyelim ve değiştirelim. Açıklıkla söylüyorum, bizim halkımızın çıkarından başka gözettiğimiz bir çıkar yoktur.”

İSTİFA GETİRDİ

Zan’ın aday gösterilmesinden sonra TİP Mersin’in Tarsus İlçe Örgütü, "TİP'in sürekli popüler kimlikler üzerinden adaylık dayatmasının partinin varoluş amacına ters olduğu" belirterek partiden ayrıldı.

Tarsus İlçe Örgütü adına yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Türkiye İşçi Partisi Tarsus İlçe Örgütü olarak kısıtlı imkanlarla aylardan bu yana partimizin çalışmalarını yürütmekteyiz. Halkımızı iktidar ve muhalefet arasındaki sıkışmışlıktan kurtarmak iddiası ile yola çıktığımızı ifade ederken geldiğimiz noktada bu sıkışmışlık haline bir katkı da partimiz tarafından yapılmaktadır. Biz Anayasa'nın dahi uygulanmadığı bir ülkede, diğer partilerin sürekli sandığı işaret eden muhalefetinin karşısında durduğumuzu iddia ederken, parti günlük popülist yaklaşımlarla aday tanıtmaktadır. Bugün, Gökhan Zan'ın adaylığının gösterdiği sonuç bunun aslında parti politikası haline geldiği gerçeğidir.

'DÜZEN SİYASETİ'

Bu zamandan sonra yapacaklarımızın 'düzen siyaseti' diye adlandırılan partilerden bir farkı kalmayacak olması sebebiyle Türkiye İşçi Partisi Tarsus İlçe Örgütü olarak mevcut tüm görevlerimizden ve parti üyeliğinden istifa ettiğimizi bildirmekteyiz.

Kaynak: Gerçek Gündem