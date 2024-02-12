TİP, Hatay'da Gökhan Zan'ı aday gösterdi: CHP'ye çağrı, 'fedakarlığa hazırım'

Türkiye İşçi Partisi (TİP), on binlerce kişinin yaşamını yitirdiği deprem felaketinde memleketinin sesini duyurma çabalarıyla kamuoyunun hafızasına kazınan Gökhan Zan'ı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdi.

TİP İstanbul Milletvekili ve parti sözcüsü Sera Kadıgil, gelişmeyi kamuoyu ile paylaşırken "Biz Hatay halkının sesini ve isyanını duyduk. Bu sesi duyduk Hatay halkı ortak adayı olarak Gökhan Zan’ı seçtik" ifadesini kullandı.

Zan, adaylığıyla ilgili ilk açıklamasında kenti bilimin ışığında yeniden ayağa kaldırmaya niyetli olduğunu söyledi. Yıkımın sorumlularından biri olarak görülen mevcut büyükşehir belediye başkanı Lütfü Savaş'ın CHP tarafından yeniden aday gösterilmesine tepki gösteren Zan, bu noktada dikkati çeken sözler sarf etti:

CHP'YE: KABUL EDİLEMEZ, YAPMAYIN

"İlk çağrım Sayın CHP yöneticilerine, deprem suçlarına adı karışmış birini yeniden aday göstermeniz kabul edilemez. Yaptırdığınız hiçbir anket, enkazda yaşamını yitiren 50 binden fazla canımızı, insanımızın olduğu gerçeğinden daha doğru sonuçlar vermez. Yapmayın. İkinci çağrım ise Lütfü Savaş’adır. Gelin değerli halkım, çekilin ve Hatay İttifakı’nın etrafında birleşelim. Lütfen bu çağrımızı duyun. Buradan tüm Hatay halkına, hep birlikte bu kötü gidişe dur diyelim ve değiştirelim. Açıklıkla söylüyorum, bizim halkımızın çıkarından başka gözettiğimiz bir çıkar yoktur.

'HALA HİÇBİR ŞEY İÇİN GEÇ DEĞİL'

Sayın Genel Başkanımız Erkan Baş, deprem suçlarını kabul etmeyen halkımızı seçeneksiz bırakmayacağını söylemişti. Bugün o sözü tutuyoruz. An itibariyle kenti akılın ve bilimin rehberliğinde ayağa kaldırmaya niyetli herkesi birlikte yürümeye başlayacağız. Eğer bu yanlıştan dönülürse, halkımızı yalnız bırakmamak ve yaralarımızı birlikte sarmak için tüm fedakarlıkları yapmaya hazırım ve hazırız. Hala hiçbir şey için geç değildir. Ben hayatımı savunarak kazandım futboldan dolayı. Şimdi de canım Hatay'ı savunmaya talibim. Hatay'da Asi Nehri geçer, ama rantı geçirmem, adam kayırmayı hiç geçirmem."

'BİR HATAY YİNE VAR'

Zan, devamında futbolculuk kariyerinde savunmada görev yaptığını hatırlatarak "Ben hayatımı hep savunarak kazandım, yine savunacağım. Hatay'da arkadaşlarımızın duvara yazdığı gibi; bir Hatay vardı, bir Hatay yine var" ifadesini kullandı.

KADIGİL: CHP'Lİ DOSTLARIMIZ ÜSTLERİNE DÜŞENİ YAPARSA, BİZ DE YAPARIZ

Toplantı, soru - cevaplarla devam etti. Burada en dikkati çeken soru, "Lütfü Savaş adaylıktan çekilirse, CHP Lütfü Savaş’tan vazgeçerse Gökhan Zan adaylıktan çekilecek mi?" oldu. TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, buna şöyle yanıt verdi:

"Az önce ifade ettiğimiz üzere bu adım ne CHP’ye, ne Lütfü Savaş’a karşı bir adımdır. Bizim attığımız bu adım, AKP ve bu rantçı anlayışa karşı attığımız bir adım. Biz bölmeye, dağıtmaya değil doğruda birleşmeye çağırıyoruz. CHP'deki dostlarımız üstlerine düşeni yapıp Hatay halkının sesine kulak verdiğinde biz de üzerimize düşen yapmaya hazırız."

BARIŞ ATAY NEDEN ADAY OLMADI?

Toplantıda eski TİP Hatay Milletvekili Barış Atay'a büyükşehir belediye başkanlığına neden talip olmadığı da soruldu. Atay, bunun Türkiye İşçi Partisi'nin siyasal konjonktürünün bir örneği olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Biz isimler üzerinden siyaset yapmayız arkadaşlar. Herkesin TİP'teki statüsü aynı derecededir. Ben, bana verilen görevi uzun süre yerine getirmeye çalıştım. Hayatın başka bir akışı var. Burada beraber kolektif bir iş yaptığımız gerçeği öne koymak gerekiyor. Gökhan Zan arkadaşımız elini taşının altına koyması gerektiğini düşündü, bu görevi layıkıyla yerine getireceğine inanmasak burada kolektif bir çaba söz konusu olmazdı. Can Atalay isminin TİP saflarında yankılandığı gibi, yarın başka seçimlerde ya da başka mücadelelerde yeni isimler ortaya çıkacak. Barış Atay'ı sadece TİP üyesi olarak değerlendirmek lazım. Sanat da önemli bir mücadele alanı, oradaki mücadeleyi büyütmekte tarar var."

Atay'ın ardından söz alan Zan da "Değerli kardeşim Barış, Hatay'ın sembolüdür. Onu ifade etmek isterim. Hatay'ın çok sevdiği ve bağrına bastığı çok değerli bir isim. Bizler partiler üstü bir yerde, bir sporcunun ve bir sanatçının birleştirici ve bütünleştirici olduğunu anlamak gerekiyor" diye konuştu.

KULİS: 'CHP SAVAŞ'IN ADAYLIĞINI ÇEKERSE ANTAKYA'YA KAYDIRILACAK'

TİP yönetimi, Savaş'ın adaylığının geri çekilmemesi durumunda Hatay'da seçimlere güçlü bir şekilde katılacaklarını ve depremzedeleri seçeneksiz bırakmayacaklarını duyurmuştu.

Gerçek Gündem'in edindiği bilgilere göre, ana muhalefet partisinin Savaş'ın adaylığını çekmesi durumunda Zan da adaylıktan çekilecek. Ve çok muhtemel Hatay'ın merkez ilçesi Antakya’dan aday olacak.

İYİ PARTİ'DEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMUŞTU

Zan, 14 Mayıs'taki parlamento seçimlerine giden süreçte İYİ Parti'den gelen teklifi değerlendirerek milletvekili adayı olmuş, ancak Meclis'e girememişti. Daha sonra partiden ayrılan Zan, şunları söylemişti:

"Bilindiği üzere siyasete girme nedenim Hatay'a destek olabilmek, deprem gibi ağır bir felaketin ardından Hataylı kardeşlerimin sesini Meclis'te duyurabilmekten ibaretti. Gelinen noktada siyaset arenasında bunun pek de mümkün olmadığını görmemden hareketle İYİ Parti'den istifa ediyorum."

Kaynak: Gerçek Gündem