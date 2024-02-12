CHP'de karar günü: PM toplanıyor

CHP Parti Meclisi, bugün toplanıyor. Uzun süredir beklenen toplantıda İstanbul’un kalan ilçeleri, önseçimleri biten iller ve Çankaya aday adayları ele alınacak.

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CHP'de karar günü: PM toplanıyor

CHP Parti Meclisi (PM), bugün saat 18.00’de genel başkan Özgür Özel başkanlığında toplanacak. Toplantıda partinin uzun süredir beklenen Çankaya adayı ve İstanbul’un kalan ilçelerinin adayları ele alınacak.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, parti kulislerinde Çankaya adaylığı için aynı zamanda parti meclisi üyesi olan Hüseyin Can Güner’in adı konuşuluyor. Güner’in genç bir aday olduğu ve yeni parti yönetiminin “değişim” sloganıyla kazandığı kurultay sonrası Çankaya gibi önemli bir yerde aday gösterilmesinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in verdiği “Partide yeni ve genç yüzlere görev vereceğiz” sözünü göstermesi açısından sembolik bir önemi olduğu için tercih edildiği söyleniyor.

YÜKSEL ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Güner’in genç olduğuyla ilgili eleştirilere karşı ise ikinci dönemi için aday gösterilen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel örnek gösteriliyor. Bunun yanında önseçimleri biten Edirne gibi illerde de adaylar resmen ilan edilecek. Parti tamamlanan adaylarıyla pazar günü Ankara Spor Salonu’nda tanıtım toplantısı düzenleyecek. Toplantıda partinin seçim beyannamesi, sloganı ve müziği de duyurulacak.

CHP’deki PM toplantısı öncesi MYK toplantısı ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a gösterilen tepkiler değerlendirilecek. Savaş için yeniden yapılan anket de MYK üyelerinin önünde olacak. Bu kapsamda MYK üyelerinin PM’ye Savaş’ın adaylığının geri çekilmesi ya da çekilmemesi yönünde bir görüş iletmesi bekleniyor.

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